HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Bus Angkut Rombongan Peziarah Alami Rem Blong, Penumpang Panik Lompat Keluar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |14:02 WIB
Bus rem blong di India hingga penumpang panik melompat keluar. (X/@gagan4344)
JAKARTA - Viral video menampikan momen mengerikan saat sejumlah penumpang lompat dari bus. Bus itu mengalami rem blong saat berada di jalur menurun.

Melansir Hindustantimes, peristiwa ini terjadi pada Selasa (2/7/2024), yang mengangkut 40 orang peziarah dari Punjab, India. Rombongan tersebut bergerak menuju Amaranath Yatra, dan mengalami rem blong di Jalan Raya Nasional 44 di distrik Ramban.

Dalam video tersebut, tampak para penumpang keluar dari pintu depan dan belakang dalam keadaan bus yang sedang melaju. Kebanyakan dari mereka keluar dengan meloncat dan terjatuh ke tanah dengan keras karena gagal menjaga keseimbangan.

Sejumlah orang yang berhasi keluar dari bus berusaha mengejar kendaraan besar itu untuk menghentikan lajunya. Mengingat peristiwa itu terjadi di jalur dengan satu sisi langsung mengarah ke jurang dalam.

Pasukan tentara dan personel polisi bertindak dengan cepat untuk menghentikan bus agar tidak terjatuh ke jurang. Mereka menempatkan sebuah batu besar di depan ban depan yang dapat menghentikan laju bus sebelum terjadi kecelakaan besar.

 

