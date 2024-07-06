PO Gunung Harta Rilis Bus Baru, Jetbus 5 SHD Ditopang Sasis Tronton

JAKARTA - Karoseri Adiputro meluncurkan bus baru milik PO Gunung Harta Transport Solutions (GHTS). Armada terbaru ini menggunakan bodi SHD (Super High Deck) Jetbus 5 yang ditopang sasis tronton dari Volvo.

Hal ini sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram @adiputro_official yang memamerkan bus anyar milik PO GHTS. Tampak dalam unggahan tersebut armada masih menggunakan corak khas, yakni warna dasar hijau muda dengan corak kuning biru muda, dan merah.

Tak ketinggalan gambar Mickey Mouse yang sedang menunggangi balon terpasang pada bagian pintu depan penumpang dan sisi sopir. Ini untuk menunjukkan bus tersebut sudah dilengkapi dengan suspensi udara atau air suspension.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah terpancar dari kabin kru dan sopir yang dibalut dengan material aksen kayu pada lantainya. Sementara dasbor menggunakan perpaduan warna hitam dan silver yang memberikan kesan elegan dan sporty.

Terdapat dinding pembatas antara kabin kru dan penumpang, untuk memberikan kabin lebih senyap. Sementara kursinya disuplai Alldila Seat dengan bahan kulit sintetis menggunakan warna hitam yang dipadukan kelir kuning di beberapa sisi.

Setiap kursi dilengkapi leg rest dan juga Smart AVOD (audio visual on demand). Selain itu, terdapat USB port dan lighter untuk kebutuhan mengisi daya ponsel penumpang. Tak ketinggalan selimut dan bantal untuk menambah kenyamanan penumpang sepanjang perjalanan.