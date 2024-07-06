Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Truk Mundur Hampir Lindas Pemotor, Ketahui Jarak Aman saat di Tanjakan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |11:10 WIB
Viral Truk Mundur Hampir Lindas Pemotor, Ketahui Jarak Aman saat di Tanjakan
Truk jalan mundur (Instagram/@Dashcamindonesia)
JAKARTA - Viral di media sosial sebuah truk dengan membawa muatan penuh mundur akibat tidak kuat menanjak. Truk tersebut tampak hampir melindas sepeda motor yang berada di belakangnya.

Hal itu sebagaimana dilihat dari video yang diunggah akun Instagram @dashcamindonesia. Video yang diambil seseorang dari dalam mobil itu memperlihatkan kengerian saat truk berhenti di ujung tanjakan dan mundur karena tak memiliki tenaga lagi untuk melibas jalur menanjak.

"Nyaris !! istrinya jangan di tinggal pak kejadian pada hari Minggu 30 Juni 2024," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Disebutkan dalam keterangan tersebut, peristiwa tersebut terjadi di tanjakan poros Malaga Kabere, Kecamatan Cendana, akses penghubung Enrekang-Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung pengemudi truk berhasil mengendalikan kendaraannya untuk berhenti di tempat yang aman.

Pengendara motor yang berada di belakang truk juga langsung memutar balik kendaraannya agar tidak terlindas truk yang tak kuat menanjak. Mengerikannya, seorang ibu yang menjadi penumpang sepeda motor turun dari boncengannya dan berlari seraya menghindari truk yang mundur.

Dari peristiwa tersebut, ada pelajaran penting yang bisa diambil, terutama saat berkendara di belakang truk. Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengingatkan agar para pengendara harus selalu menjaga jarak aman saat berada di belakang kendaraan besar.

“Momentum menjadi kuncinya. Mobil jenis apa pun bisa dengan mudah melalui tanjakan jika momentumnya tepat. Artinya, misal pengemudi memacu kendaraannya 20 meter sebelum tanjakan, sudah pasti bisa melewatinya dengan mulus,” kata Sony kepada MNC Portal.

 

Halaman:
1 2
      
