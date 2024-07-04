Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO Luncurkan Tablet Pertamanya, POCO Pad di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |22:10 WIB
POCO Luncurkan Tablet Pertamanya, POCO Pad di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya
POCO Pad, POCO F6, dan POCO M6. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA POCO merilis tablet pertamanya, POCO Pad di Indonesia pada event Fearless Launch di Jakarta, Kamis, (4/7/2024). Tablet ini dihadirkan bagi para pengguna teknologi yang aktif dan mobile.

"Kehadiran POCO Pad ini menjadi salah satu bukti komitmen POCO untuk relevan dalam tren teknologi terkini. POCO Pad menjadi opsi terbaik untuk para digital mobile lifestyler dengan layar besar yang imersif untuk kepuasan menikmati hiburan. Janji POCO untuk memberikan performa ekstrem dan harga ekstrem kepada para fans juga terbukti di lini terbaru dari POCO,” kata Andi Renreng, Associate Director Marketing POCO Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, POCO Pad hadir dengan layar yang lebih besar dibandingkan tablet kebanyakan, namun tetap ringkas dan fleksibel untuk berbagai aktivitas.

POCO Pad.

POCO Pad menggunakan layar 12,1”, resolusi 2.5k (2560 x 1600 piksel), 120Hz dengan DynamicSwitch memungkinkan visual yang lebih halus. Tablet ini memiliki aspect ratio 16:10 yang memberikan sudut pandang yang lebih luas.

POCO Pad didukung teknologi Dolby Vision®, dan kombinasi empat unit speaker independen berteknologi Dolby Atmos® yang menghadirkan suara surround untuk menambah pengalaman audiovisual pengguna. Layarnya juga telah memiliki sertifikasi TUV Rheinland untuk Low Blue Light, Circadian Friendly, dan Flicker Free memastikan kegiatan nonton yang aman dan nyaman, meski dalam durasi yang lama.

Performa POCO Pad ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7s Gen 2 yang kuat untuk menjalankan berbagai tugas mulai dari multimedia hingga gaming dengan mudah.

 

