Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO M6 Meluncur di Indonesia dengan Kamera 108MP, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |21:14 WIB
POCO M6 Meluncur di Indonesia dengan Kamera 108MP, Cek Spesifikasi dan Harganya
Poco Indonesia meluncurkan POCO F6, POCO M6 dan POCO Pad pada acara Fearless Launch di Jakarta, 4 Juli 2024. (Foto: Dok. POCO)
A
A
A

JAKARTA POCO meluncurkan tiga perangkat baru pada event Fearless Launch di Jakarta, Kamis, (2/7/2024), salah satunya adalah ponsel kelas mid-entry POCO M6. Ponsel ini mengedepankan pengalaman fotografi dengan kamera utama 108MP yang menjadi keunggulannya.

Kamera POCO M6 memiliki in-sensor zoom, yang mampu melakukan 3x zoom dengan kualitas gambar lossless, memastikan detail tertangkap dengan jelas meski gambar diambil dari jarak jauh.

POCO M6. (Foto: Dika/Okezone)

POCO M6 menghadirkan sensor besar 1/1.67 inci untuk menangkap cahaya lebih baik, memungkinkan skema malam menghasilkan kejernihan yang ekspresif. Ponsel ini juga memiliki fitur Film Camera, yakni sederet filter spesial buat memberi sentuhan artistik pada foto dengan gaya kamera klasik, serta custom framing dan beragam editing tool agar pengguna lebih bebas berkreasi.

Di bagian depan POCO M6 memiliki kamera selfie 13MP dengan fitur soft-light ring mampu menciptakan pencahayaan yang imbang dan natural, bahkan saat kondisi minim cahaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176087/poco_m7-6tHr_large.jpg
Poco M7 Meluncur Dibekali Baterai 7 Ribu mAh, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/57/3104355/poco_f7-4eOj_large.jpg
Poco F7 Pro dan F7 Ultra Kantongi Sertifikasi, Segera Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/57/3038638/bocoran_tampilan_poco_f6_edisi_khusus_deadpool_and_wolverine-Q8Mz_large.jpg
POCO Bakal Rilis Ponsel Edisi Khusus Deadpool and Wolverine, Intip Tampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/57/3036212/hands_on_poco_pad_di_jakarta-Xh3M_large.jpg
Resmi Dijual Hari Ini, Performa Poco Pad Dijajal Streamer dan Pro Gamer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/57/3030302/poco_f6_pro_batal_masuk_ke_indonesia-9zHq_large.jpg
Tak Diperkenalkan pada Fearless Launch, POCO F6 Pro Batal Masuk Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/57/3030058/poco_pad_poco_f6_dan_poco_m6-3gOW_large.jpg
POCO Luncurkan Tablet Pertamanya, POCO Pad di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement