POCO M6 Meluncur di Indonesia dengan Kamera 108MP, Cek Spesifikasi dan Harganya

Poco Indonesia meluncurkan POCO F6, POCO M6 dan POCO Pad pada acara Fearless Launch di Jakarta, 4 Juli 2024. (Foto: Dok. POCO)

JAKARTA – POCO meluncurkan tiga perangkat baru pada event Fearless Launch di Jakarta, Kamis, (2/7/2024), salah satunya adalah ponsel kelas mid-entry POCO M6. Ponsel ini mengedepankan pengalaman fotografi dengan kamera utama 108MP yang menjadi keunggulannya.

Kamera POCO M6 memiliki in-sensor zoom, yang mampu melakukan 3x zoom dengan kualitas gambar lossless, memastikan detail tertangkap dengan jelas meski gambar diambil dari jarak jauh.

POCO M6 menghadirkan sensor besar 1/1.67 inci untuk menangkap cahaya lebih baik, memungkinkan skema malam menghasilkan kejernihan yang ekspresif. Ponsel ini juga memiliki fitur Film Camera, yakni sederet filter spesial buat memberi sentuhan artistik pada foto dengan gaya kamera klasik, serta custom framing dan beragam editing tool agar pengguna lebih bebas berkreasi.

Di bagian depan POCO M6 memiliki kamera selfie 13MP dengan fitur soft-light ring mampu menciptakan pencahayaan yang imbang dan natural, bahkan saat kondisi minim cahaya.