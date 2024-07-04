POCO F6 Resmi Meluncur di Indonesia, Ponsel Flagship dengan Harga Rp5 Jutaan

Poco Indonesia meluncurkan POCO F6, POCO M6 dan POCO Pad pada acara Fearless Launch di Jakarta, 4 Juli 2024. (Foto: Dika/Okezone)

JAKARTA – POCO resmi meluncurkan ponsel seri flagship terbarunya, POCO F6 untuk konsumen di Indonesia pada Kamis, (4/7/2024). POCO F6 menjanjikan performance tingkat tinggi, khususnya untuk bermain game.

Hadir dengan desain mirip dengan pendahulunya, POCO F6 ditenagai prosesor baru Snapdragon 8s Gen 3, yang memiliki kemampuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung berbagai fitur ponsel ini, memastikan efisiensi daya selalu optimal, serta suhu yang lebih rendah, untuk menghasilkan performa gaming yang maksimal serta nyaman.

POCO F6 menggunakan layar DotDisplay Flow AMOLED 6,67 “, 120 Hz, dengan teknologi CrystalRes, 1.5K high-defintion. Layar dengan kecerahan puncak 2400 nits ini memiliki Sertifikasi TUV Rheinland untuk Low Blue Light (Hardware), Circadian Friendly, dan Flicker Free sehingga aman dan nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama.

Fokus pada gaming sangat terlihat pada fitur-fitur yang disematkan pada POCO F6 ini, salah satunya dengan perangkat lunak WildBoost Optimization 3.0 dari POCO. Generasi terbaru dari WildBoost ini membawa penyesuaian yang lebih optimal dengan algoritma internal yang sanggup mengoptimalkan perangkat lunak dan perangkat keras secara bersamaan untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih lancar dan stabil, high quality, serta selalu akurat.

POCO F6 juga menggunakan teknologi pendingin LiquidCool Technology 4.0, yang mengusung sistem IceLoop mampu bekerja meningkatkan sirkulasi uap cair untuk menghilangkan panas, dan meningkatkan pembuangan panas secara signifikan untuk menjaga kenyamanan pengguna walaupun smartphone sedang digunakan secara ekstrem.