Copilot Kini Bisa Digunakan untuk Atur Ponsel Android via Windows 11

JAKARTA - Layanan AI Microsoft, Copilot, kini memungkinkan Anda mengelola ponsel Android 14 langsung dari PC Anda. Jika Anda telah menghubungkan perangkat Android Anda melalui Phone Link, asisten AI dapat mengambil pesan, menyetel alarm, dan memperoleh informasi lainnya.

Dilansir GSM Arena, Kamis (4/7/2024), untuk menggunakan layanan ini, kunjungi kopilot.microsoft.com di web. Aktifkan plug-in ponsel melalui menu tiga garis dan kemudian kirimkan perintah singkat ke Copilot.

Perlu diingat, dibutuhkan sekira satu menit agar layanan merespons karena beberapa kendala konektivitas.

Phone Link, layanan Windows, memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ke PC atau laptop. Anda perlu mengunduh aplikasi Windows dari Google Play. Beberapa produsen, seperti Samsung, Honor, dan grup Oplus (Oppo, OnePlus, Realme), menawarkan akses perangkat penuh, memungkinkan pengoperasian telepon jarak jauh.

(Erha Aprili Ramadhoni)