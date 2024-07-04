JAKARTA - Menyadap WhatsApp adalah aktivitas seseorang yang dilakukan untuk memantau bahkan melihat isi chat WhatsApp orang lain. Saat ini, penyadapan tersebut terbilang cukup mudah bahkan hanya memerlukan nomor WhatsApp target kalian.
Sadap WhatsApp saat ini telah menjadi hal lumrah, biasanya dilakukan dengan alasan yang beragam, seperti curiga, posesif ke pasangan, urusan pekerjaan dan alasan-alasan lainnya.
Meskipun memiliki alasan, tetap saja perbuatan ini perlu dipertimbangkan dengan baik, apakah alasan yang kalian tuju memiliki suatu kejelasan dan dapat dipertanggung jawabkan kedepannya.
Berikut adalah cara menyadap WhatsApp orang lain hanya dengan no target, tanpa ketahuan dan tanpa unduh aplikasi:
1. Website Chatripe
Chatripe adalah layanan untuk melihat chat WhatsApp seseorang hanya dengan nomor target kalian, diakses melalui website dan dengan browser apapun dengan mudah. berikut adalah caranya:
Buka mesin telurus di HP kalian (baik Chrome, Firefox, Safari, dll), lalu akses website Chatripe.com atau buka link berikut ini: https://chatripe.com/
Setelah itu, klik ikon start pada layar website di HP kalian.
Untuk menyadap, masukkan nomor WhatsApp target kalian. namun perlu diingat karena alamat IP website ini dari luar, dipastikan untuk menggunakan kode nomor Indonesia (+62) untuk mengawali nomor yang akan disadap.
Setelah melanjutkan, selesaikan berbagai tahap verifikasi yang diminta.
Tunggu sesaat saat website sedang memproses riwayat pesan WhatsApp yang disadap.
Setelah selesai, kalian akan melihat isi chat WhatsApp orang lain hanya dengan nomor.