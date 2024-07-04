Ini Cara Mengetahui Chat WhatsApp Sudah Dibaca tapi Tidak Centang Biru

JAKARTA - WhatsApp kali ini telah menyediakan berbagai fitur fleksibel yang sangat berguna bagi penggunanya. Salah satunya adalah fitur privasi dengan menghilangkan status baca tidak centang biru. Dengan fitur ini pengguna akan lebih nyaman dalam mengirim ataupun menerima pesan orang lain.



Disatu sisi dari kelebihan fitur ini, pasti ada dari kalian yang tidak nyaman bahkan bertanya-tanya dengan penasaran apakah orang yang kalian kirim pesan sudah membacanya ataupun belum.



Kesulitan lainnya adalah ketika kalian membutuhkan jawaban segera dikala kondisi kalian yang urgent, namun tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah lawan pesan kalian sudah membaca pesan teks tersebut.



Tentu hal ini membuat komunikasi akan menjadi lebih sulit, terlebih kalian akan merasa orang tersebut tidak peduli dengan pesan yang kalian kirim karena fitur centang biru yang dimatikan.



Berikut adalah cara untuk mengetahui chat WhatsApp sudah dibaca meski tidak centang biru

Buka WhatsApp kalian, lalu buat grup WhatsApp dengan mengundang orang yang kalian kirim pesan sebelumnya.

Sebelum mengirim pesan, pastikan orang tersebut sudah tergabung di grup tersebut.

Setelah itu kalian bisa mengirim pesan apapun di dalam grup tersebut untuk mengecek apakah orang itu membaca chat kalian, lalu tunggu sesaat.

Jika orang itu membaca, otomatis tanda centang dua akan berubah menjadi biru.

Atau dengan cara lain, dengan tekan dan tahan pesan yang kalian kirim.

Lalu diatas layar WhatsApp, klik titik tiga dikanan atas, lalu klik opsi “Info”

Dalam pilihan opsi tersebut, WhatsApp grup akan menampilkan seluruh anggota grup baik yang telah membaca ataupun belum.

Dengan cara ini kalian dapat melihat apakah orang yang ingin kalian ketahui, apakah sudah membacanya atau belum.



Itulah cara untuk mengetahui apakah chat WhatsApp kalian sudah dibaca meskipun tidak centang biru. Dengan cara ini, tentu kalian dapat menggunakan sebagai alternatif cara ketika penasaran dengan chat kalian apakah sudah terbaca atau belum.

(Ivan Christian Deva)

