JAKARTA - Inilah daftar 10 rekomendasi HP untuk bermain game dibawah Rp3 jutaan. Bagi penggemar game online di ponsel, tentu kalian sangat memerlukan HP yang mumpuni dengan spesifikasi extreme namun dengan harga yang terjangkau.
Tak hanya itu, bermain game menjadi salah satu aktivitas berat dan memerlukan HP yang kuat untuk memproses beban kerja tersebut agar menghasilkan permainan game yang mulus dan nyaman.
Jangan khawatir, sebab telah banyak brand smartphone membuat perangkat ponsel dengan spek kuat namun jarga terjangkau, berikut adalah 10 HP Gaming dibawah Rp3 jutaan: