HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Rekomendasi HP Gaming Dibawah Rp3 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |13:37 WIB
10 Rekomendasi HP Gaming Dibawah Rp3 Jutaan
Poco M6 Pro. (Foto; POCO)
A
A
A

JAKARTA - Inilah daftar 10 rekomendasi HP untuk bermain game dibawah Rp3 jutaan. Bagi penggemar game online di ponsel, tentu kalian sangat memerlukan HP yang mumpuni dengan spesifikasi extreme namun dengan harga yang terjangkau.

Tak hanya itu, bermain game menjadi salah satu aktivitas berat dan memerlukan HP yang kuat untuk memproses beban kerja tersebut agar menghasilkan permainan game yang mulus dan nyaman. 

Jangan khawatir, sebab telah banyak brand smartphone membuat perangkat ponsel dengan spek kuat namun jarga terjangkau, berikut adalah 10 HP Gaming dibawah Rp3 jutaan:

1. Poco M6 Pro

Rp2.799.000

Spesifikasi:

  • Layar: 6,67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, 2400x1080, 394 ppi, 120Hz
  • Prosesor: Helio 699-Ultra 6nm, CPU Octa-core up to 2,2 Ghz
  • RAM: 8 GB (dengan ekstensi mencapi 16GB RAM)
  • Memori: 256GB
  • Baterai: 5.000 mAh dengan 67W Turbo Charging
  • Sistem Operasi: MIUI 14

2. Realme 8

Rp2.400.000 – Rp2.8 Jutaan.

Spesifikasi:

  • Layar: 6.4” (16.3cm) Super AMOLED Fullscreen, 1080×2400 FHD+
  • Prosesor: Helio MediaTek G95 Gaming Processor, CPU Octa-core up tu 2.05 GHz
  • RAM: 8GB
  • Memori: 128GB
  • Baterai: 5.000 mAh, 30W Dart Charge
  • Sistem Operasi: Android 11, Realme UI 2.0
     

      
