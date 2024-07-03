10 Rekomendasi HP Gaming Dibawah Rp3 Jutaan

JAKARTA - Inilah daftar 10 rekomendasi HP untuk bermain game dibawah Rp3 jutaan. Bagi penggemar game online di ponsel, tentu kalian sangat memerlukan HP yang mumpuni dengan spesifikasi extreme namun dengan harga yang terjangkau.

Tak hanya itu, bermain game menjadi salah satu aktivitas berat dan memerlukan HP yang kuat untuk memproses beban kerja tersebut agar menghasilkan permainan game yang mulus dan nyaman.

Jangan khawatir, sebab telah banyak brand smartphone membuat perangkat ponsel dengan spek kuat namun jarga terjangkau, berikut adalah 10 HP Gaming dibawah Rp3 jutaan:

1. Poco M6 Pro

Rp2.799.000

Spesifikasi:

Layar: 6,67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, 2400x1080, 394 ppi, 120Hz

Prosesor: Helio 699-Ultra 6nm, CPU Octa-core up to 2,2 Ghz

RAM: 8 GB (dengan ekstensi mencapi 16GB RAM)

Memori: 256GB

Baterai: 5.000 mAh dengan 67W Turbo Charging

Sistem Operasi: MIUI 14

2. Realme 8

Rp2.400.000 – Rp2.8 Jutaan.

Spesifikasi: