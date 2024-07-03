Daftar HP Vivo dan iQOO yang Tidak Bisa Upgrade ke Android 15

JAKARTA - Android 15 sedang dalam tahap akhir pengembangan. Google telah merilis versi awal OS yang akan datang, memungkinkan pengembang dan penguji untuk melihatnya lebih awal sebelum rilis publik.

Berkat versi awal tersebut, beberapa fitur dan penyempurnaan dari Android 15 telah diketahui, dan dari yang sejauh ini diketahui, ini tampaknya akan menjadi salah satu peningkatan OS terbaik dalam beberaa tahun terakhir. Namun, banyak perangkat Android yang tidak dapat diupgrade ke OS baru, dan itu juga mencakup banyak ponsel Vivo dan iQOO.

Berikut adalah daftar ponsel dan tablet Vivo dan iQOO yang tidak memenuhi syarat untuk upgrade ke Android 15, sebagaimana dilansir Gizmochina:

HP Vivo, iQOO yang Tidak Bisa Upgrade ke Android 15

[Vivo X series]

Vivo X80 Lite

Vivo X70

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Dan perangkat X Series yang lebih lawas lainnya

[Vivo V series]

Vivo V25

Vivo V25e

Vivo V25 Pro

Vivo V23 5G

Vivo V23 Pro

Vivo V21s

Dan perangkat V-Series yang lebih lawas

[Vivo T series]