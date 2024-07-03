Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar HP Vivo dan iQOO yang Tidak Bisa Upgrade ke Android 15

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |11:22 WIB
Daftar HP Vivo dan iQOO yang Tidak Bisa Upgrade ke Android 15
Android 15.
A
A
A

JAKARTA - Android 15 sedang dalam tahap akhir pengembangan. Google telah merilis versi awal OS yang akan datang, memungkinkan pengembang dan penguji untuk melihatnya lebih awal sebelum rilis publik.

Berkat versi awal tersebut, beberapa fitur dan penyempurnaan dari Android 15 telah diketahui, dan dari yang sejauh ini diketahui, ini tampaknya akan menjadi salah satu peningkatan OS terbaik dalam beberaa tahun terakhir. Namun, banyak perangkat Android yang tidak dapat diupgrade ke OS baru, dan itu juga mencakup banyak ponsel Vivo dan iQOO.

Berikut adalah daftar ponsel dan tablet Vivo dan iQOO yang tidak memenuhi syarat untuk upgrade ke Android 15, sebagaimana dilansir Gizmochina:

HP Vivo, iQOO yang Tidak Bisa Upgrade ke Android 15

[Vivo X series]

  • Vivo X80 Lite
  • Vivo X70
  • Vivo X70 Pro
  • Vivo X70 Pro+
  • Dan perangkat X Series yang lebih lawas lainnya

[Vivo V series]

  • Vivo V25
  • Vivo V25e
  • Vivo V25 Pro
  • Vivo V23 5G
  • Vivo V23 Pro
  • Vivo V21s
  • Dan perangkat V-Series yang lebih lawas

[Vivo T series]

  • Vivo T1x
  • Vivo T1x 4G
  • Vivo T1 5G
  • Vivo T1 Pro
  • Vivo T1 (Snapdragon 680)
  • Vivo T1 (Snapdragon 778G)
     

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/57/3023838/android_15-nqXf_large.jpg
Android 15 Beta 3 Meluncur, Bawa Kestabilan dan UI Kunci Sandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008669/android_15-HMZK_large.jpg
Android 15 Beta 2 Akan Rilis Hari Ini, Fiturnya Masih Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999554/android_15-Mcoa_large.jpg
Android 15 Segera Hadir, Berikut Beberapa Hal Perlu DIketahui dan Fitur yang Akan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/57/2998005/android_15_android_authority-Brlp_large.jpg
Android 15 Bisa Prediksi Umur Komponen Penyimpanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/57/2995481/android_15_beta_1-nqtz_large.jpg
Android 15 Beta Dirilis, Hadirkan Fitur Keamanan dan Privasi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/57/2995297/android_15-Vqzj_large.jpg
Google Mulai Luncurkan Versi Beta Android 15, Ini Perangkat yang Sudah Bisa Menggunakannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement