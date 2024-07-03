Rusia Akan Bangun Stasiun Orbital Baru pada 2033

MOSKOW – Kepala perusahaan antariksa Rusia, Roscosmos, Yuri Borisov telah menyetujui jadwal pembuatan stasiun orbital Rusia (SOR) akan dimulai pada 2033, demikian disampaikan perusahaan itu dalam pernyataannya.

Jadwal tersebut mencakup desain dan konstruksi modul ruang angkasa, uji penerbangan pesawat ruang angkasa berawak generasi baru, pembuatan kendaraan peluncuran dan infrastruktur ruang angkasa di Bumi, dan jadwal kerja lembaga ilmiah yang mendukung proyek tersebut, kata pernyataan itu sebagaimana dilansir Xinhua.

Dokumen tersebut juga ditandatangani oleh direktur umum 19 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan stasiun orbit baru.

Modul ilmiah dan energi akan diluncurkan pertama kali pada 2027, dan tiga modul inti lainnya, yaitu modul universal nodal, gateway, dan base, akan diluncurkan pada 2030. Dua modul target lainnya dijadwalkan akan diluncurkan pada 2033.