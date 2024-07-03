Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

25 Situs Nonton Film Gratis Selain LK21 Dan INDOXXI

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |16:54 WIB
25 Situs Nonton Film Gratis Selain LK21 Dan INDOXXI
Ilustrasi streaming. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Inilah daftar 25 situs untuk nonton berbagai film gratis selain LK21 dan INDOXXI. Dengan daftar ini tentu cocok bagi kalian para kaum rebahan ingin nonton berbagai film terkini yang lengkap tanpa perlu nonton langsung di bioskop secara gratis.

LK21 dan INDOXXI adalah dua website yang cukup populer untuk nonton berbagai film dari beragam kategori, seperti drama, film dokumenter, genre romantis, film dalam bentuk series dan lain-lain. Menariknya situs ini biasa menayangkan berbagai video film yang sebelumnya tayang di bioskop.

Tak hanya itu, situs tersebut juga menayangkan berbagai film dari platform seperti Netflix atau Disney yang mengharuskan penggunanya berlangganan untuk ditonton secara cuma-cuma. Tak heran banyak situs web seperti LK21 maupun INDOXXI terus dicari sebagai media untuk menghibur dikala bosan, stress dan lelah saat beraktivitas dirumah.

Tanpa basa-basi, berikut adalah 25 link situs nonton film gratis selain LK21 dan INDOXXI

  1. IDLIX: https://vip.idlixofficialx.com/
  2. Film Apik: https://filmapik.ing/
  3. Duta Film 21: http://5.189.133.18/tag/dutafilm21/
  4. Bioskop Keren: https://bioskopkeren.pet/
  5. Indo Film: https://kalashainternational.com/
  6. Popcornflix: https://popcornflix-official.lol/
  7. IndXXI: https://buckeyelakearmory.com/
  8. Layar Kaca 21: https://tv3.lk21official.mom/
  9. Kios FIlm 21: http://206.189.86.39/
  10. Kawan Film 21: https://kawanfilm21.cc/
  11. Juragan Film: https://tv11.juragan.film/
  12. Sobat Keren 21: https://tv2.sobatkeren21.live/
  13. Gudang Film: https://184.94.212.104/
  14. Ngeflix 21: https://161.97.170.241/tag/filmkeren/
  15. Layar Indo: https://38.180.74.59/layarlebar21/
     

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
