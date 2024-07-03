Game Triple A di iPhone dan iPad Ternyata Kurang Diminati

JAKARTA – Game judul AAA atau Triple A yagng dirilis untuk iPhone dan iPad ternyata kurang banyak diminiati dan sesukses yang diharapkan oleh Apple, menurut data yang dikumpulkan Appfigures. Saat ini, Resident Evil Village dan Assassin's Creed Mirage tersedia untuk iOS dan iPadOS karena game-game ini digunakan untuk mempromosikan kehebatan perangkat keras seri iPhone 15 Pro.

Namun, data dari Appfigures menunjukkan bahwa judul-judul ini sebenarnya gagal menarik pengguna di perangkat Apple tersebut. Menurut data tersebut, Assassin's Creed Mirage dari Ubisoft memiliki lebih dari 123.000 unduhan sejak dirilis pada 6 Juni, tetapi kurang dari 3.000 pengguna membayar untuk game lengkapnya, seharga USD49 (sekira Rp802.000). Dan rata-rata unduhan harian telah turun di bawah 3.000. Angka-angka ini jauh lebih rendah dibandingkan game iOS dan iPadOS gratis lainnya, demikian dilansir GSM Arena.

Resident Evil 4, yang diluncurkan pada Desember tahun lalu untuk iOS, juga mengalami kesulitan. Hanya 357.000 orang yang mengunduh game ini dan 7.000 orang telah membayar USD29 (sekira Rp475.000) untuk pengalaman penuh. Resident Evil Village hanya memiliki 5.750 pengguna berbayar.

Analis yakin orang-orang lebih menyukai game yang lebih sederhana dan kasual di ponsel dan tablet mereka. Salah satu game seluler terpopuler biasanya mengutamakan gaya seni unik dibandingkan grafis mewah dan gameplay sederhana yang cocok untuk kontrol sentuh. Judul Triple A memerlukan kontrol fisik untuk pengalaman terbaik, serta layar besar. Dan jujur ​​saja, bahkan iPhone 15 Pro Max memiliki layar kecil untuk bermain game AAA yang serius.