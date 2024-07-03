Kode Redeem Garena Free Fire Max 3 Juli 2024, Segera Klaim Sekarang

JAKARTA - Garena Free Fire Max adalah game dengan genre battle royal yang sangat populer saat ini. Game ini merupakan buatan dengan versi modifikasi dari Garena Free Fire yang asli, yang diperkenalkan di India setelah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ke game Free Fire versi aslinya.

Sejak debut dari Free Fire Max ini, game tersebut telah mendapatkan tempat tersendiri di antara penggemar game di India karena grafisnya yang memukau dengan gameplay yang intens. Selain itu, terdapat juga perilisan kode redeem secara berkala oleh pengembang game yang berfungsi sebagai bonus tambahan bagi para pemain.

Lalu, Apa saja kode redeem Free Fire Max?

Kode redeem Free Fire Max dapat digunakan untuk klaim dan memenangkan berbagai item menarik dalam game seperti senjata, berlian, skin dan hadiah berharga lainnya. Kode redeem ini terdiri dari kombinasi alfanumerik 12 digit berupa huruf kapital dan angka, dengan kode ini tentu dapat meningkatkan pengalaman bermain yang menarik bagi para pemain.

Dengan menukarkan kode-kode ini, para pemain dapat menerimah berbagai hadiah spesifik seperti Rebel Academy Weapon Loot Crate, Revolt Weapon Loot Crate, Diamonds Voucher, dan Fire Head Hunting Parachute. Penting untuk dicatat bahwa dari sekian kode-kode berikut dapat diakses dengan jangka waktu yang terbatas (yaitu sampai 12 jam) dan eksklusif untuk 500 pengguna awal.

Berikut adalah kode redeem Garena Free Fire Max untuk 3 Juli 2024: