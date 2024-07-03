Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Capcom Konfirmasi Game Resident Evil Berikutnya Sedang Dalam Pengembangan, Judulnya Masih Misteri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:01 WIB
Capcom Konfirmasi Game Resident Evil Berikutnya Sedang Dalam Pengembangan, Judulnya Masih Misteri
Resident Evil VII. (Foto; Capcom)
A
A
A

TOKYO Capcom telah mengonfirmasi bahwa game Resident Evil berikutnya kini sedang dalam pengembangan. Pada Capcom Next yang disiarkan Selasa, (2/7/2024) pagi, pengembang game asal Jepang itu mengungkapkan bahwa game baru franchise survival-horror yang ikonik ini akan dipimpin oleh sutradara Resident Evil 7: Biohazard, Koshi Nakanishi.

Sejauh ini Capcom belum mengungkapkan judul resmi untuk game tersebut, namun diperkirakan bahwa game ini akan menjadi Resident Evil 9. Game utama terakhir dalam seri ini, Resident Evil Village, dirilis pada 2021.

“Kami sedang membuat Resident Evil baru,” kata Nakanishi yang muncul menjelang akhir siaran tersebut.

“Sangat sulit untuk memikirkan apa yang harus dilakukan setelah 7. Tapi saya menemukannya, dan sejujurnya ini terasa penting,” tambahnya, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Capcom tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang judul Resident Evil yang akan datang dan jendela peluncurannya.

“Saya belum bisa membagikan detailnya, tapi saya harap Anda bersemangat untuk hari ini,” kata Nakanishi.

Pada showcase Capcom Next kali ini, Capcom menampilkan demo game Kunitsu-Gami: Path of the Goddess yang akan dirilis pada 19 Juli, selain juga mengumumkan rencana perilisan Dead Rising Deluxe Remaster pada 19 September, yang akan menghadirkan beberapa peningkatan gameplay dan visual pada Dead Rising keluaran 2006.

 

