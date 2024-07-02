Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme 13 Pro Akan Dilengkapi dengan Kamera Berbasis AI,

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |15:13 WIB
Realme 13 Pro Akan Dilengkapi dengan Kamera Berbasis AI,
Realme 13 Series.
A
A
A

JAKARTA - Realme telah merilis teaser pertama dari seri Realme 13 Pro. Ponsel ini akan hadir sebagai penerus jajaran Realme 12 Pro, yang memulai debutnya awal tahun ini di berbagai pasar.

Dilansir Gizmochina, Seri 13 Pro juga diharapkan menyertakan setidaknya dua model, seperti Realme 13 Pro dan 13 Pro+.

Berikut ini rincian pertama dari seri 13 Pro yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh perusahaan.

Menurut Realme, seri Realme 13 Pro akan menjadi smartphone pertama yang menawarkan pengalaman fotografi berbasis AI, karena dilengkapi dengan fitur-fitur AI yang inovatif. Namun selain merilis gambar di bawah ini, Realme belum memberikan informasi detail mengenai fitur fotografi yang ada di jajaran 13 Pro.

Teaser resmi pertama seri Realme 13 Pro mengungkap modul kamera berbentuk bulat seperti seri 12 Pro, yang mirip dengan pendahulunya.

Dalam laporan terbaru, beberapa detail tentang jajaran 13 Pro telah munculm berikut ringkasan rincian yang terungkap sejauh ini:

Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus diharapkan hadir dalam empat konfigurasi, seperti RAM 8 GB + penyimpanan 128 GB, RAM 8 GB + penyimpanan 256 GB, RAM 12 GB + penyimpanan 256 GB, dan RAM 12 GB + penyimpanan 512 GB. Realme 13 Pro akan hadir dalam pilihan warna Monet Gold, Monet Purple, dan Sky Green, sedangkan Monet Gold dan Emerald Gold mungkin tersedia untuk edisi Pro+.

 

Halaman:
1 2
      
