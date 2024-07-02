Roket China Jatuh dan Meledak Setelah Tak Sengaja Meluncur saat Uji Coba

BEIJING - Sebuah roket milik perusahaan swasta China melakukan penerbangan tidak terjadwal selama akhir pekan setelah meluncur tanpa sengaja karena sebuah kesalahan.

Perusahaan Space Pioneer yang berbasis di Beijing melakukan uji "api statis" dengan tahap pertama roket Tianlong-3 barunya pada Minggu, 30 Juni di Gongyi, sebuah kota berpenduduk sekira 800.000 orang di provinsi Henan, China tengah.

Space Pioneer menyalakan mesin panggung sebentar sementara wahana itu tetap berlabuh di landasan peluncuran. Ini merupakan prosedur standar, namun pada insiden Minggu, mekanisme penahan gagal dan roket tersebut lepas landas dalam insiden mengejutkan yang dramatis dan menakutkan.

Misi “dadakan” ini juga berlangsung singkat, berakhir hanya dalam waktu 50 detik ketika Tianlong-3 jatuh di daerah perbukitan dekat Gongyi, menciptakan bola api besar yang terekam dalam video oleh beberapa penonton.

Ledakan tersebut tidak melukai siapa pun, kata pejabat manajemen darurat Henan kepada The Paper, media yang berbasis di Shanghai.

Space Pioneer memiliki beberapa misi penerbangan luar angkasa yang sukses: Roket Tianlong-2 miliknya mencapai orbit pada April 2023, menjadi kendaraan peluncuran swasta China pertama yang mencapai orbit. Tianlong-3 diharapkan menjadi lompatan maju yang signifikan bagi perusahaan tersebut.