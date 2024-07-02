Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Roket China Jatuh dan Meledak Setelah Tak Sengaja Meluncur saat Uji Coba

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:45 WIB
Roket China Jatuh dan Meledak Setelah Tak Sengaja Meluncur saat Uji Coba
Foto: Space Pioneer.
A
A
A

BEIJING - Sebuah roket milik perusahaan swasta China melakukan penerbangan tidak terjadwal selama akhir pekan setelah meluncur tanpa sengaja karena sebuah kesalahan.

Perusahaan Space Pioneer yang berbasis di Beijing melakukan uji "api statis" dengan tahap pertama roket Tianlong-3 barunya pada Minggu, 30 Juni di Gongyi, sebuah kota berpenduduk sekira 800.000 orang di provinsi Henan, China tengah.

Space Pioneer menyalakan mesin panggung sebentar sementara wahana itu tetap berlabuh di landasan peluncuran. Ini merupakan prosedur standar, namun pada insiden Minggu, mekanisme penahan gagal dan roket tersebut lepas landas dalam insiden mengejutkan yang dramatis dan menakutkan.

Misi “dadakan” ini juga berlangsung singkat, berakhir hanya dalam waktu 50 detik ketika Tianlong-3 jatuh di daerah perbukitan dekat Gongyi, menciptakan bola api besar yang terekam dalam video oleh beberapa penonton.

Ledakan tersebut tidak melukai siapa pun, kata pejabat manajemen darurat Henan kepada The Paper, media yang berbasis di Shanghai.

Space Pioneer memiliki beberapa misi penerbangan luar angkasa yang sukses: Roket Tianlong-2 miliknya mencapai orbit pada April 2023, menjadi kendaraan peluncuran swasta China pertama yang mencapai orbit. Tianlong-3 diharapkan menjadi lompatan maju yang signifikan bagi perusahaan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/18/3065573/anjing_panda-JX31_large.jpg
Koleksi Anjing Panda di Kebun Binatang China Viral di Media Sosial 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059975/topan_super_yagi_hantam_china-UlSL_large.jpg
Topan Super Yagi Hantam China, 3 Orang Tewas dan 95 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059895/topan_super_yagi_hantam_china-9dEV_large.jpg
Topan Super Yagi Terjang Hainan China, 400 Ribu Warga Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045410/laser_warna_warni_di_jalan_tol_china-cnR0_large.JPG
China Pasang Laser Warna-warni Cegah Sopir Ngantuk di Jalan Tol, Reaksi Publik Malah Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/406/3023593/turis_china-d7As_large.JPG
Ternyata Ini Alasan Turis China Ogah Berlibur ke Jepang dan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/406/3021026/venesia_palsu_di_china-InHG_large.JPG
Sepi Turis, Venesia Palsu di China Kini bak Kota Hantu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement