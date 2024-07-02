JAKARTA - Berikut adalah cara mengetahui WhatsApp disadap di HP iPhone dan Android. Meski WhatsApp menjadi aplikasi pengiriman pesan yang populer karena sederet fiturnya, ancaman penyadapan nyatanya hal yang tidak bisa dihindari bagi banyak orang.
Ancaman penyadapan WhatsApp telah menjadi hal serius, sebab di dunia yang serba digital saat ini memudahkan banyak orang bahkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan penyadapan bisa menyadap WhatsApp dengan berbagai cara yang mudah, seperti sadap melalui WhatsApp Web.
Selain itu, dampak dari penyadapan akan merugikan korban mulai dari data informasi yang dilihat, banyak file foto, video bahkan dokumen di akses si penyadap, hak privasi dilanggar, bahkan bisa menjadi ladang pembajak untuk melakukan penipuan.
Namun jangan khawatir, untuk meningkatkan kewaspadaan kalian terkait penyadapan WhatsApp, berikut adalah beberapa cara untuk mengetahui tanda-tanda ketika WhatsApp disadap baik iPhone maupun Android:
Pesan yang tiba-tiba terkirim. Tanda penyadapan WhatsApp bisa terlihat ketika ada sebuah chat terkirim padahal kalian mengingat tidak pernah mengirim pesan tersebut.
Terdapat pesan yang dibaca. Jika kalian tidak mematikan fitur tanda biru di WhatsApp, dan tiba tiba melihat pesan terbaca, artinya bisa menjadi tanda penyadapan padahal kalian tidak membaca pesan WhatsApp tersebut.
Akun tiba tiba keluar. Akun yang tiba tiba log out merupakan tanda yang janggal ketika disadap padahal kalian tidak melakukan apapun.
Pesan OTP WhatsApp yang tidak diminta. Hal ini ditunjukkan ketika ada pesan notifikasi adanya OTP WhatsApp berupa kode, padahal kalian sedang tidak mencoba login ke perangkat manapun.
WhatsApp Web Aktif. Ketika ada orang yang menyadap WhatsApp kalian melalui WhatsApp Web, biasanya akun WhatsApp di perangkat HP utama kalian akan menunjukkan notifikasi ada perangkat yang menghubungkan WhatsApp kalian. hal ini bisa menjadi tanda penyadapan jika kalian sedang tidak menghubungkan WhatsApp ke WA Web.