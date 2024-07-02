Sinyal XL Axiata Jangkau Puluhan Pulau Terpencil di Kepulauan Riau

BATAM – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melakukan upaya penyediaan internet di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung upaya peningkatkan literasi digital masyarakat. Kini, sinyal layanan internet XL Axiata telah tersedia dan menjangkau hingga pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Warga di sekitar 40 pulau terpencil di provinsi kepulauan itu saat ini telah dapat menikmati layanan internet XL Axiata untuk berbagai keperluan produktif. XL Axiata memiliki tidak kurang dari 1.750 BTS di seluruh Kepri, yang merupakan wujud nyata dari komitmen XL Axiata mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan layanan data dan ekonomi digital hingga area terdepan.

Di seluruh Kepri, saat ini jaringan 4G XL Axiata telah menjangkau setidaknya 395 desa/kelurahan, 46 kecamatan dan 7 kabupaten.

”XL Axiata akan terus memperkuat layanan internet di pelosok area, termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil di berbagai provinsi. Keberadaan jaringan dan layanan data yang baik di remote area akan memangkas kesenjangan digitalisasi dengan area perkotaan sehingga warga masyarakat setempat bisa mengakses berbagai layanan digital, terutama untuk tetap produktif dan kompetitif,” kata Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa.

“Dengan begitu, percepatan pembangunan bisa pula terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Kuatnya layanan data dan internet di Kepri juga memiliki nilai sangat strategis untuk ketahanan dan kedaulatan negara, mengingat letak geografis yang bersebelahan langsung dengan Singapura dan Malaysia.”

Gede menambahkan bahwa dalam 2 tahun terakhir di Kepri, XL Axiata telah meningkatkan kualitas layanan internet dengan menambahkan hampir 200 BTS dan lebih dari 1.000 BTS telah di-upgrade #JadiLebihBaik. Saat ini, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas masih terus dilakukan terutama di Kepulauan Anambas, Kepulauan Bintan dan Kepulauan Karimun. Dalam 2 tahun terakhir pula, terjadi peningkatan trafik data sebesar 11% di seluruh Kepri.