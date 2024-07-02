Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jepang Pecahkan Rekor Dunia Kecepatan Internet, Transmisinya 402 Tbps

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |14:47 WIB
Jepang Pecahkan Rekor Dunia Kecepatan Internet, Transmisinya 402 Tbps
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO – Tim peneliti dari Laboratorium Jaringan Fotonik di Institut Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (NICT) Jepang berhasil membuat terobosan luar biasa dengan mencetak rekor dunia baru dalam kecepatan internet. Pencapaian ini membuka jalan bagi masa depan di mana data mengalir dengan lancar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dilansir Tech Times, tim tersebut menggunakan serat optik yang tersedia secara komersial dan berhasil mencapai kecepatan transmisi data sebesar 402 terabit per detik (Tbps), sekira 1,6 juta kali lebih cepat dibandingkan kecepatan rata-rata broadband di Amerika Serikat (AS).

Para peneliti membangun sistem menggunakan semua pita transmisi serat optik standar dan menerapkan berbagai teknologi amplifikasi. Menurut NICT, metode baru untuk mengakses pita panjang gelombang yang sebelumnya tidak terpakai ini bisa menjadi sangat penting untuk jaringan telekomunikasi masa depan.

NICT menekankan bahwa teknologi inovatif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas komunikasi infrastruktur optik secara signifikan, memenuhi peningkatan permintaan layanan data di masa depan.

Sebagai perbandingan, pada Mei 2024, kecepatan broadband rata-rata di AS adalah 248,27 Mbps untuk download dan 34,23 Mbps untuk upload.

Meningkatnya permintaan layanan internet dan data telah meningkatkan kebutuhan bandwidth transmisi optik. Teknologi multiplexing divisi panjang gelombang multi-band (WDM) mendapatkan perhatian di kalangan penelitian untuk mengatasi hal ini. Teknologi ini memperluas bandwidth transmisi serat optik dengan menggunakan jendela spektral baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/54/3021008/amazon-XB94_large.jpg
Saingi Starlink, Amazon dan Vrio Juga Berencana Luncurkan Layanan Internet Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3019997/suku_marubo_pedalaman_amazon-rUSd_large.JPG
Dikasih Internet, Anak Muda Suku Pedalaman Amazon Malah Kecanduan Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/54/3015269/jawara_internet_sehat-s2Un_large.jpg
Jawara Internet Sehat Dapat Penghargaan WSIS Prizes 2024 di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/54/3001264/staf_ahli_menteri_kominfo_wijaya_kusumawardhana_mpi-iw3F_large.jpg
Butuh Dukungan Pemda demi Tingkatkan Kecepatan Internet di Daerah Pelosok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/340/2861506/tak-ada-jaringan-internet-untuk-latihan-ujian-siswa-smp-di-ntt-harus-naik-ke-bukit-zgVWa8iBgs.jpg
Tak Ada Jaringan Internet untuk Latihan Ujian, Siswa SMP di NTT Harus Naik ke Bukit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/337/2821758/daftar-negara-pengguna-internet-terbanyak-indonesia-nomor-berapa-b2XfVqXuwF.jpg
Daftar Negara Pengguna Internet Terbanyak, Indonesia Nomor Berapa?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement