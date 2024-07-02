Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download WA GB WhatsApp Pro APK Versi Terbaru Juli 2024

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |14:15 WIB
Link Download WA GB WhatsApp Pro APK Versi Terbaru Juli 2024
Foto: Unsplash.
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi GB WhatsApp menjadi salah satu pilihan platform pengiriman pesan bagi banyak orang karena sederet fitur yang bermanfaat dan sederhana untuk digunakan.

GB WhatsApp akhir-akhir ini telah menarik banyak perhatian pengguna WhatsApp, tak mengherankan sebagai aplikasi pihak ketiga, GB WhatsApp terus menawarkan pembaruan fiturnya yang tidak dimiliki WhatsApp resmi keluaran Meta tersebut.

Salah satu fitur unik di GB WhatsApp Pro APK versi terbaru Juli 2024 ini adalah fitur auto reply, dimana memungkinkan kalian membalas pesan seseorang secara otomatis auto reply. Hal ini sama seperti ketika kalian memanfaatkan teknologi AI didalam platform pengiriman pesan.

Tak hanya itu, di versi terbaru ini GB WhatsApp juga memperkenalkan fitur lainnya, simak fitur-fitur berikut ini:

  • Kustomisasi, pengguna bebas mempersonalisasi tampilan WhatsApp dengan ribuan tema yang ada.
  • Peningkatan privasi, mematikan status online, menghilangkan tanda biru, dan fitur privasi lain.
  • Unduh video status orang lain.
  • Menggunakan dua akun WhatsApp tanpa takut dibanned.
  • Mengunci aplikasi, mengunci obrolan untuk privasi yang ketat.
  • Dan sederet fitur lainnya.

Berikut adalah link download GB WhatsApp Pro APK Versti Terbaru Juli 2024

GB WhatsApp menghadirkan banyak fitur berbeda yang akan memberikan pengalaman luar biasa dalam berkomunikasi di dunia digital, lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/54/3102628//gb_whatsapp_pro-d0rR_large.jpg
Cara dan Link Download Gratis GB WhatsApp Pro v18.30 Paling Terbaru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement