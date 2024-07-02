Link Download WA GB WhatsApp Pro APK Versi Terbaru Juli 2024

JAKARTA – Aplikasi GB WhatsApp menjadi salah satu pilihan platform pengiriman pesan bagi banyak orang karena sederet fitur yang bermanfaat dan sederhana untuk digunakan.

GB WhatsApp akhir-akhir ini telah menarik banyak perhatian pengguna WhatsApp, tak mengherankan sebagai aplikasi pihak ketiga, GB WhatsApp terus menawarkan pembaruan fiturnya yang tidak dimiliki WhatsApp resmi keluaran Meta tersebut.

Salah satu fitur unik di GB WhatsApp Pro APK versi terbaru Juli 2024 ini adalah fitur auto reply, dimana memungkinkan kalian membalas pesan seseorang secara otomatis auto reply. Hal ini sama seperti ketika kalian memanfaatkan teknologi AI didalam platform pengiriman pesan.

Tak hanya itu, di versi terbaru ini GB WhatsApp juga memperkenalkan fitur lainnya, simak fitur-fitur berikut ini:

Kustomisasi, pengguna bebas mempersonalisasi tampilan WhatsApp dengan ribuan tema yang ada.

Peningkatan privasi, mematikan status online, menghilangkan tanda biru, dan fitur privasi lain.

Unduh video status orang lain.

Menggunakan dua akun WhatsApp tanpa takut dibanned.

Mengunci aplikasi, mengunci obrolan untuk privasi yang ketat.

Dan sederet fitur lainnya.

Berikut adalah link download GB WhatsApp Pro APK Versti Terbaru Juli 2024

GB WhatsApp menghadirkan banyak fitur berbeda yang akan memberikan pengalaman luar biasa dalam berkomunikasi di dunia digital, lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan.