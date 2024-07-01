Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Waspada, Ini 4 Tanda Motor Bakal Turun Mesin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:42 WIB
Waspada, Ini 4 Tanda Motor Bakal Turun Mesin
Waspada, ini 4 tanda motor bakal turun mesin. (Ilustrasi/Dok Yamaha)
JAKARTA - Sepeda motor tidak begitu saja langsung mengalami turun mesin. Ada beberapa tanda motor bakal turun mesin.

Kondisi ini biasanya terjadi pada motor tua yang jarang servis di bengkel. Luputnya perawatan bisa membuat motor rusak, bahkan ada juga yang sampai turun mesin.

Ketika motor turun mesin, tentu kendaraan itu tidak bisa digunakan. 

Lalu, apa kira-kira tanda-tanda motor yang ingin turun mesin seperti apa? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari situs Wahana Honda, Senin (1/7/2024) : 

1. Suara Kasar

Tanda suara mesin motor yang mudah dikenali adalah ketika suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya. Terdengar sedikit kasar. Jika sudah muncul tanda ini, sebaiknya jangan ditunda untuk segera memeriksa kendaraan.

2. Kurang atau Bahkan Tidak Bertenaga

Ketika motor tidak memiliki tenaga atau dayanya mulai menurun, ini menjadi tanda pertama motor akan segera turun mesin. Saat mesin kekurangan oli, pelumasan komponen di dalam mesin tidak akan maksimal. Hal inilah yang membuat beberapa komponen seperti seher atau ring seher kinerjanya melemah.

 

