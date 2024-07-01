Honda Luncurkan Motor Bebek Baru Irit BBM, Satu Liter Tembus 55 Km

Honda meluncurkan motor bebek baru yakni Dash dengan konsumsi 1 liter BBM tembus 55 km. (Greatbiker)

JAKARTA - Honda Malaysia meluncurkan motor bebek terbaru Dash 125 2024. Motor ini merupakan kembaran Supra X yang dipasarkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia.

Melansir Greatbiker, Senin (1/7/2024), Honda Dash 125 2024 masih memiliki desain yang mirip model sebelumnya. Layaknya motor bebek pada umumnya, kendaraan roda dua ini mengandalkan fairing besar dan jok yang hampir rata untuk meningkatkan kenyamanan.

Pembaruan yang dilakukan pada Honda Dash 125 2024 adalah kini pabrikan memberikan cover atau pelindung di bagian kepala. Seain itu, motor bebek ini hadir dengan pilihan warna dan stripping baru yang lebih sporty.

Untuk memberikan kesan modern, Honda Dash 125 2024 dibekali pencahayaan full LED. Pada model sebelumnya, motor bebek tersebut hanya menggunakan bohlam biasa alias lampu halogen sehingga pencahayaannya kurang maksimal.

Sementara dari sisi performa, Dash 125 2024 dibekali mesin berteknologi canggih yang membuatnya ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Mesin motor ini diklaim sudah memenuhi standar emisi Euro 4.

Menggunakan mesin DOHC satu silinder berkapasitas 124,9 cc, empat katup, dengan teknologi PGM-FI, Honda Dash 125 2024 memiliki tenaga 9,8 hp pada 8.000 rpm dan torsi puncak 9,54 Nm pada 6.500 rpm dengan transmisi manual 4-percepatan.