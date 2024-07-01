Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isuzu Elf NMR Kini Punya Filter Bahan Bakar Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:49 WIB
Isuzu Elf NMR Kini Punya Filter Bahan Bakar Baru
Isuzu Elf NMR (IAMI)
A
A
A

JAKARTA - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan pembaruan filter bahan bakar pada Isuzu Elf NMR terbaru. Pembaruan ini membawa peningkatan performa dan daya tahan mesin.

Dari keterangan resmi yang diterima, Senin 1/7/2024), filter bahan bakar baru ini menggunakan sistem Double Pre Filter yang dirancang untuk menyaring kotoran secara lebih sempurna. Teknologi ini menjadi solusi bagi para pemilik kendaraan komersial yang mengutamakan efisiensi dan ketahanan mesin dalam jangka panjang.

Filter bahan bakar yang digunakan pada Isuzu Elf NMR merupakan salah satu komponen vital
yang memastikan bahan bakar yang masuk ke mesin bersih dari kotoran dan partikel berbahaya. Dengan mengadopsi sistem Double Pre Filter yang dipasang secara paralel, proses penyaringan menjadi lebih efektif. 

Fitur ini bisa meningkatkan efisiensi penyaringan: Sistem Double Pre Filter bekerja dengan penyaringan ganda. Hal ini memastikan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar benar-benar bersih, mengurangi risiko penyumbatan dan komponen lainnya.

Filter bahan bakar ini memiliki dimensi lebih besar. Dengan kemampuan penyaringan yang lebih sempurna, komponen mesin dapat bekerja lebih efisien dan mengalami keausan yang lebih sedikit. Hal ini dapat membuat hasil penyaringan bahan bakar lebih bersih.

Selain itu, area filtrasi lebih luas yang dapat membuat umur filter lebih panjang. Tentunya hal tersebut menambah interval penggantian filter yang lebih lama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/52/3162663/booth_isuzu_di_giias_2025-GLnb_large.jpg
Melonjak 52 Persen, Isuzu Jual Hampir 1.000 Unit pada GIIAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/52/3158064/isuzu_di_giias_2025-pQd7_large.jpg
Isuzu Sambut Baik Kehadiran Proving Ground Kemenhub, Bikin Kualitas Mobil Terjamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/52/3012540/isuzu_elf_dan_traga-3I14_large.jpg
Isuzu Berencana Bawa Elf Listrik ke GIIAS, Bakal Dijual di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/52/3012317/isuzu_panther-MKUw_large.jpg
Pernah Berjaya, Isuzu Panther Bakal Terlahir Kembali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/52/3011800/isuzu_elf_nlr_campervan-No6z_large.jpg
Sensasi Kemping dengan Campervan Isuzu Elf di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/52/3000091/market-share-isuzu-pada-kuartal-i-2024-naik-jadi-31-4-yBOIIpdqdn.jpg
Market Share Isuzu pada Kuartal I 2024 Naik Jadi 31,4%
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement