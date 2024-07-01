Isuzu Elf NMR Kini Punya Filter Bahan Bakar Baru

JAKARTA - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan pembaruan filter bahan bakar pada Isuzu Elf NMR terbaru. Pembaruan ini membawa peningkatan performa dan daya tahan mesin.

Dari keterangan resmi yang diterima, Senin 1/7/2024), filter bahan bakar baru ini menggunakan sistem Double Pre Filter yang dirancang untuk menyaring kotoran secara lebih sempurna. Teknologi ini menjadi solusi bagi para pemilik kendaraan komersial yang mengutamakan efisiensi dan ketahanan mesin dalam jangka panjang.

Filter bahan bakar yang digunakan pada Isuzu Elf NMR merupakan salah satu komponen vital

yang memastikan bahan bakar yang masuk ke mesin bersih dari kotoran dan partikel berbahaya. Dengan mengadopsi sistem Double Pre Filter yang dipasang secara paralel, proses penyaringan menjadi lebih efektif.

Fitur ini bisa meningkatkan efisiensi penyaringan: Sistem Double Pre Filter bekerja dengan penyaringan ganda. Hal ini memastikan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar benar-benar bersih, mengurangi risiko penyumbatan dan komponen lainnya.

Filter bahan bakar ini memiliki dimensi lebih besar. Dengan kemampuan penyaringan yang lebih sempurna, komponen mesin dapat bekerja lebih efisien dan mengalami keausan yang lebih sedikit. Hal ini dapat membuat hasil penyaringan bahan bakar lebih bersih.

Selain itu, area filtrasi lebih luas yang dapat membuat umur filter lebih panjang. Tentunya hal tersebut menambah interval penggantian filter yang lebih lama.