Beredar Penampakan Mobil Baru Xiaomi, Intip Bocorannya

JAKARTA - Beredar foto penampakan mobil listrik terbaru dari produsen China, yakni Xiaomi. Mobil baru tersebut berjenis SUV.

Melansir Car News China, Senin (1/7/2024), setelah sukses dengan SU7, Xiaomi akan meluncurkan mobil keduanya. Mobil listrik itu diberi kode nama MX11.

Dari foto yang beredar, tampak mobil baru tersebut sangat tertutup kamuflase, tapi desain khas Xiaomi SU7 masih terlihat jelas. Bagian depan yang memanjang menawarkan desain ramping yang terintegrasi dengan lampu depan yang mengingatkan pada sedan Xiaomi. Xiaomi SU7 juga menggunakan lidar yang dipasang di atap bergaya kerikil, yang juga ditemukan pada mobil ini.

Garis atapnya yang ramping memanjang ke belakang, menunjukkan mobil ini adalah SUV coupe. Selain itu, pada kaca spion samping, kamera samping, kaliper rem kuning, roda lima jari-jari, dan lampu belakang yang terbuka mencerminkan elemen desain Xiaomi SU7.

Diyakini MX11 menggunakan platform yang sama dengan SU7. Mobil ini akan fokus pada SUV Coupe berperforma yang menarik bagi konsumen muda.

MX11 diharapkan menawarkan lebih banyak ruang interior, terutama untuk penumpang belakang, daripada SU7. Belum lagi ruang penyimpanan ekstra di bagasi.