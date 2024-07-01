Pabrik BYD Direncanakan Beroperasi 2026, Kapan Groundbreaking?

JAKARTA - Produsen otomotif dari China, BYD, berencana membangun pabrik di Indonesia. Pabrik yang rencananya bakal beroperasi pada 2026 itu dibangun di wilayah Subang, Jawa Barat.

Pembangunan pabrik tersebut bekerja sama dengan PT Suryacipta Swadaya, yang merupakan developer dari Kawasan Industri Subang Smartpolitan. Pabrik itu akan berdiri di lahan seluas 108 hektare.

Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan buka suara soal rencana pembangunan pabrik tersebut. Ia belum bisa memastikan kapan peletakan pertama (ground breaking) pabrik dilakukan. Namun, yang jelas saat jni masih terus berproses.

"Kita masih dalam proses masih dalam proses manufaktur. Persiapan proses manufaktur," katanya kepada wartawan dj Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, di kesempatan berbeda, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyebut masih banyak hal yang harus disiapkan pihaknya mengenai pembangunan pabrik.

"Pada 30 April kemarin kami secara resmi sudah menandatangani pembelian tanah dengan Subang Smartpolitan. Kami masih mengajar banyak hal yang harus kamj persiapkan," kata Eagle kepada wartawan di Jakarta pada 21 Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, PT BYD Motor Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Suryacipta Swadaya, developer dari Kawasan Industri Subang Smartpolitan pada hari pertama ajang Periklindo Electric Vehicle (PEV) Show 2024 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/4/2024).