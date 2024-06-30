Daftar Perangkat Xiaomi yang Akan Mendapatkan Upgrade ke Android 15

JAKARTA - Android 15 adalah peningkatan besar berikutnya dari Google, dan telah dipastikan menghadirkan banyak fitur dan penyempurnaan menarik. Sementara Android 15 belum dirilis secara publik, Xiaomi telah mengungkap batch awal ponsel dan tabletnya yang akan mendapatkan peningkatan tersebut.

Dilansir Gizmochina, Xiaomi akan merilis pembaruan Android 15 ke perangkatnya yang memenuhi syarat dengan skin MIUI 16 di bagian atas. Namun perangkat yang sudah diupgrade ke HyperOS akan mendapatkan OS baru dengan skin HyperOS baru.

Jika Anda memiliki perangkat Xiaomi, Redmi, atau Poco, Anda pasti bertanya-tanya apakah perangkat tersebut memenuhi syarat untuk upgrade Android 15. Berikut daftar perangkat Xiaomi, Redmi, dan Poco yang akan mendapatkan peningkatan Android 15:

Perangkat yang telah dikonfirmasi

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 12 5G

Poco