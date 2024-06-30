Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Perangkat Xiaomi yang Akan Mendapatkan Upgrade ke Android 15

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |12:05 WIB
Daftar Perangkat Xiaomi yang Akan Mendapatkan Upgrade ke Android 15
Android 15.
A
A
A

JAKARTA - Android 15 adalah peningkatan besar berikutnya dari Google, dan telah dipastikan menghadirkan banyak fitur dan penyempurnaan menarik. Sementara Android 15 belum dirilis secara publik, Xiaomi telah mengungkap batch awal ponsel dan tabletnya yang akan mendapatkan peningkatan tersebut.

Dilansir Gizmochina, Xiaomi akan merilis pembaruan Android 15 ke perangkatnya yang memenuhi syarat dengan skin MIUI 16 di bagian atas. Namun perangkat yang sudah diupgrade ke HyperOS akan mendapatkan OS baru dengan skin HyperOS baru.

Jika Anda memiliki perangkat Xiaomi, Redmi, atau Poco, Anda pasti bertanya-tanya apakah perangkat tersebut memenuhi syarat untuk upgrade Android 15. Berikut daftar perangkat Xiaomi, Redmi, dan Poco yang akan mendapatkan peningkatan Android 15:

Perangkat yang telah dikonfirmasi

Xiaomi

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro

Redmi

  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G

Poco

  • Poco M6 Pro 5G
     

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174615/xiaomi_su7-tPAS_large.jpg
Gara-Gara iPhone, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Jalan Sendiri dari Tempat Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173818/xiaomi-SIGr_large.jpg
Kisah Bos Xiaomi Beli 3 Tesla Model Y demi Riset Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/52/3141871/mobil_listrik_xiaomi_yu7-WhGL_large.jpg
Mobil Listrik Kedua Xiaomi Meluncur Mirip Ferrari Purosangue, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/52/3128846/xiaomi_su7-2FVH_large.jpg
Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/52/3127601/xiaomi_yu7-4zog_large.jpg
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/52/3108367/xiaomi_su7-tvs5_large.jpg
30 Ribu Mobil Listrik Xiaomi SU7 Kena Recall Gara-Gara Masalah Sistem Parkir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement