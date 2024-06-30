Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fitur Acara untuk Komunitas WhatsApp Kini Bakal Tersedia untuk Grup Obrolan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:13 WIB
Fitur Acara untuk Komunitas WhatsApp Kini Bakal Tersedia untuk Grup Obrolan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Bulan lalu, WhatsApp mengumumkan fitur yang disebut Event (Acara) untuk Komunitas dan mengatakan bahwa fitur tersebut akan diluncurkan untuk grup yang bukan bagian dari komunitas mana pun "dalam beberapa bulan mendatang". Meskipun WhatsApp belum mengungkapkan kapan tepatnya fitur ini akan tersedia di seluruh dunia untuk semua obrolan grup, fitur ini sudah tersedia untuk beberapa pengguna di WhatsApp untuk Android versi beta 2.24.14.9.

Pengungkapan ini datang dari WABetaInfo, yang membagikan tangkapan layar yang menunjukkan fitur Acara juga tersedia untuk obrolan grup reguler yang tidak terkait dengan komunitas mana pun.

Mengklik ikon penjepit kertas di obrolan grup kini menampilkan ikon "Event" tambahan yang memungkinkan Anda membuat acara baru. Setelah dibuat, anggota grup dapat melihat dan menerima undangan acara, sedangkan modifikasi pada acara diharapkan hanya dapat dilakukan oleh pembuat acara tersebut. Perlu juga disebutkan bahwa acara grup dienkripsi secara end-to-end, demikian dilansir GSM Arena.

Jika Anda pengguna Android dan tidak sabar menunggu fitur Event untuk obrolan grup reguler diluncurkan secara publik, Anda dapat mendaftar ke program beta untuk mencobanya.

(Rahman Asmardika)

      
