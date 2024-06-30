Wahana Gelar HPMD, Jadi Cara Perkenalkan Matic Premium Honda di Tangerang

JAKARTA - Honda Premium Matic Day (HPMD) yang digelar PT Wahana Makmur Sejati (WMS) di Teras Kota BSD, Kota Tangerang Selatan, pada 29-30 Juni. Sejumlah skuter matic premi Honda dipamerkan sebagai ajang pengenalan kepada warga Tangerang.

Beragam pilihan matic Honda ditampilkan di booth Honda Premium Matic Day (HPMD) kali ini. Mulai dari line up Honda berkubikasi mesin 160cc, seperti Honda Stylo 160, Honda ADV 160, Honda Vario 160, dan Honda PCX 160, serta motor listrik Honda EM1 e: yang ramah lingkungan.

"Spesial di HPMD tahun ini, selain kami ingin lebih memperkenalkan beragam pilihan matic Honda, area test ride, kami juga ingin kasih hiburan spesial buat para pengunjung yang hadir. Sehingga pengunjung lebih bisa menikmati keseruannya, bisa melihat langsung produk Honda yang terbaik di kelasnya serta bisa rasakan sensasi berkendaranya," kata Andra Friandana, Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati.

Pada ajang HPMD, tersadapat diskon beragam mulai dari Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta. Hal ini dihadirkan untuk memanjakan konsumen dan mempermudah mereka dalam mendapatkan skuter matic impiannya.

"Setiap acara HPMD kita selalu menghadirkan diskon. Diskon yang kami berikan juga berbeda-beda di setiap lokasi. Program potongan harga (Rp500 ribu - Rp1,5 juta) hanya untuk di sini (Teras Kota) saja. Jadi di lokasi lain nantinya akan ada diskon yang berbeda," ujar Andra.