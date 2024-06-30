BYD Resmi Mengaspal, 1.000 Unit Diserahterimakan secara Simbolik ke Konsumen

TANGERANG - PT BYD Motor Indonesia menggelar seremoni serah terima secara simbolik di PIK 2, Tangerang, pada Minggu (30/6/2024). Secara simbolik terdapat 1.000 unit mobil BYD yang diserahterimakan kepada konsumen.



Acara ini dihadiri seluruh jajaran manajemen BYD di antaranya Founder, Chairman and CEO dari BYD Company, Wang Chuanfu, General Manager of the Asia-Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, seluruh jajaran manajemen PT BYD Motor Indonesia, para mitra dealer, serta para konsumen.



"Kami sangat berterima kasih atas minat dan kesabaran yang luar biasa dari para konsumen kami. Hari ini menandai awal baru saat kami secara simbolik menyerahkan seribu unit BYD, memungkinkan konsumen untuk mulai hidup dengan teknologi elektrifikasi mutakhir kami," ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao saat acara.



"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggan merasakan keunggulan dan keandalan BYD. Adanya Handover Ceremony hari ini menandakan era berkendara BYD yang lebih ramah lingkungan telah dimulai," ujarnya.





Perhelatan serah terima pertama BYD dilaksanakan di Pantai Indah Kapuk 2 tepatnya di Indonesia Design District. Rangkaian kegiatan diawali inspeksi kendaraan dengan pendampingan oleh Sales Advisor yang menjelaskan lebih detail mengenai produk BYD. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada konsumen BYD, dan diakhiri dengan Flag Off pelepasan unit kepada konsumen oleh Wang.



Pengiriman Bertahap



BYD berusaha memenuhi ekspektasi ribuan konsumen yang telah memesan unit kendaraan di Indonesia. Tingginya jumlah pesanan ini melebihi proyeksi awal dan menunjukkan besarnya kepercayaan dan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik BYD.