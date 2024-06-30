Sambut 7 Tahun Kiprah di Indonesia, Wuling Donasikan 240 Mesin Gratis di Jateng dan DIY

JAKARTA – Dalam rangka menyambut tujuh tahun kiprahnya di Indoneisa, Wuling Motors (Wuling) menggelar program ‘Wuling Bakti Pendidikan’ di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Melalui program ini Wuing memberikan mesin ICE (Internal Combustion Engine) kepada sejumlah sekolah kejuruan dan universitas, di antaranya 120 unit mesin untuk 98 sekolah kejuruan dan 2 universitas di Jawa Tengah serta 120 unit mesin untuk 69 sekolah kejuruan dan 4 universitas di D.I. Yogyakarta. Selain menyerahkan total sebanyak 240 unit mesin sebagai objek praktik, diberikan juga modul pembelajaran dan service manual sebagai panduan kepada para peserta didik.

“Dalam rangka perayaan 7 tahun Wuling, kami melanjutkan program Wuling Bakti Pendidikan dengan mendonasikan 240 unit mesin untuk wilayah sekolah kejuruan dan universitas di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,” kata Arif Pramadana selaku Vice President Wuling Motors.

“Dengan tujuan meningkatkan pengalaman belajar praktis siswa di bidang otomotif, kami ingin memfasilitasi transfer pengetahuan dari industri ke pendidik dan siswa, serta mendukung pengembangan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif di industri otomotif. Kami berharap program ini dapat memperkuat kapasitas institusi pendidikan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan teknis yang berkualitas. Selain itu, kami harap kolaborasi ini memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan bagi dunia pendidikan vokasi di Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, sejalan dengan semangat ‘Drive for A Better Life’.” ujarnya.

Setiap unit mesin yang diserahkan kepada sekolah menjadi sarana praktik para peserta didik untuk mengasah keterampilan baik membongkar maupun memasang kembali komponen mesin tersebut. Sebagai suplemen teori dan panduan, Wuling turut memberikan service manual dan modul pembelajaran berupa buku kurikulum yang akan membantu para pelajar memahami seluruh komponen inti serta fungsi mesin yang digunakan.