Toyota Bakal Luncurkan Mobil Listrik Otonom Pertama pada 2025

Toyota bakal luncurkan mobil listrik otonom pertama pada 2025. (Reuters)

SHANGHAI - Toyota berencana meluncurkan mobil listrik pertama dengan sistem penggerak otonom mirip dengan Tesla Full Self-Driving. Mobil listrik itu akan diluncurkan untuk di China pada 2025.

Melansir Reuters, Sabtu (29/6/2024), hal itu sebagaimana disampaikan perusahaan patungan Toyota dengan perusahaan China yakni Guangzhou Automobile Group (GAC) yakni GAC Toyota.

Diketahui, kerjasama dengan GAC untuk memulihkan pangsa pasar produsen mobil Jepang di China dengan mengejar pesaing China dalam teknologi hybrid, baterai, dan kendaraan cerdas.

GAC Toyota mengatakan akan meluncurkan SUV Bozhi 3X tahun depan sebagai model pertama yang dilengkapi sistem yang memungkinkan bantuan mengemudi tingkat lanjut untuk parkir dan navigasi di jalan raya dan lalu lintas perkotaan.

GAC Toyota menyatakan, ini akan memastikan kepemimpinannya dalam penawaran teknologi mengemudi otonom di antara semua merek asing di China.

GAC Toyota sedang mengembangkan sistem tersebut bersama Momenta Global, sebuah startup yang mengembangkan perangkat lunak mengemudi otonom untuk produsen mobil termasuk Mercedes-Benz.