Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Bakal Luncurkan Mobil Listrik Otonom Pertama pada 2025 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |17:29 WIB
Toyota Bakal Luncurkan Mobil Listrik Otonom Pertama pada 2025 
Toyota bakal luncurkan mobil listrik otonom pertama pada 2025. (Reuters)
A
A
A

SHANGHAI - Toyota berencana meluncurkan mobil listrik pertama dengan sistem penggerak otonom mirip dengan Tesla Full Self-Driving. Mobil listrik itu akan diluncurkan untuk di China pada 2025. 

Melansir Reuters, Sabtu (29/6/2024), hal itu sebagaimana disampaikan perusahaan patungan Toyota dengan perusahaan China yakni Guangzhou Automobile Group (GAC) yakni GAC Toyota.

Diketahui, kerjasama dengan GAC untuk memulihkan pangsa pasar produsen mobil Jepang di China dengan mengejar pesaing China dalam teknologi hybrid, baterai, dan kendaraan cerdas.

GAC Toyota mengatakan akan meluncurkan SUV Bozhi 3X tahun depan sebagai model pertama yang dilengkapi sistem yang memungkinkan bantuan mengemudi tingkat lanjut untuk parkir dan navigasi di jalan raya dan lalu lintas perkotaan. 

GAC Toyota menyatakan, ini akan memastikan kepemimpinannya dalam penawaran teknologi mengemudi otonom di antara semua merek asing di China. 

GAC Toyota sedang mengembangkan sistem tersebut bersama Momenta Global, sebuah startup yang mengembangkan perangkat lunak mengemudi otonom untuk produsen mobil termasuk Mercedes-Benz.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement