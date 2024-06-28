Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Link Situs Download Template PPT Gratis

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |17:21 WIB
7 Link Situs Download Template PPT Gratis
7 link situs download template PPT gratis. (Ist)
JAKARTA - Berikut adalah beberapa link situs untuk download PPT gratis. Tak heran di dunia digital saat ini, PPT (PowerPoint) menjadi salah satu kebutuhan penting, baik dalam lingkup pendidikan, pekerjaan maupun personal. 

PPT sebagai produk milik Microsoft ini sangat dibutuhkan sebagai media untuk mempresentasikan ide atau proyek kalian dalam lingkup apapun, contohnya saja presentasi seorang pekerja terhadap klien bisnisnya. 

Dalam hal ini, kemampuan grafis untuk menciptakan sebuah desain PPT yang menarik sangat dibutuhkan. Terlebih desain menarik dan nyaman dilihat akan membuat gagasan presentasi kalian lebih dihargai.

Jangan khawatir, sebab banyak situs web yang menyediakan berbagai template PPT yang unik dan menarik yang dapat kalian manfaatkan, berikut adalah penjelasannya:

1. Canva

Canva menyediakan berbagai jenis template hingga elemen-elemen unik baik gratis maupun berbayar dengan lengkap. Bagi kalian yang mencari Template PPT, jangan khawatir sebab disini kalian akan menemukan jutaan template PPT gratis yang membuat presentasi kalian lebih menarik. Berikut adalah link web Canva: https://www.canva.com/ 

2. Slidenest

Slidenest dapat menjadi pilihan lain untuk mencari ribuan template PPT yang gratis, disini kalian dapat mengunduh beragama templat PPT secara gratis di berbagai kategori, mulai dari bisnis, pendidikan, marketing dan sebagainya. Berikut adalah link web Slidenest: https://slidenest.com/ 

3. Slidesgo

Slidesgo merupakan web penyedia berbagai templat PPT dengan desain yang dirancang oleh desainer professional untuk membuat presentasi kalian lebih menarik lagi. Slidesgo tidak hanya menyediakan fitur premium, namun juga menyediakan PPT menarik dan gratis di unduh. Berkut adalah link web Slidesgo: https://slidesgo.com/ 

4. SmileTemplates

Alternatif lain yang dapat kalian coba adalah SmileTemplates, di sini kalian dapat mengunduh berbagai templat PPT gratis dengan focus desain yang kreatif dan estetik. Berikut adalah link web SmileTemplates: https://www.smiletemplates.com/ 

 

