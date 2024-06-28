Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |08:49 WIB
Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024
Ilustrasi.
JAKARTA - Berikut adalah harga dan spesifikasi HP Vivo terbaru Juni 2024. Saat ini vivo telah menjadi salah satu brand smartphone yang dikenal dengan berbagai lini smartphone, dengan fokus pada kamera dan optik, tanpa melupakan performa.

Berikut daftar harga dan spesfikasi 10 HP vivo terbaru 2024:
 

1. Vivo X Fold3 Pro

Rp 26.999.000

Spesifikasi:

  • Layar: AMOLED 8,03 inci 2480 x 2200 piksel (120Hz)
  • Prosesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, CPU: Octa-core up to 3.3 GHz
  • RAM: 16 GB
  • Memori: 512 GB
  • Kamera Belakang: 50 MP (wide), 50 MP (ultrawide), 64 MP (periscope telephoto).
  • Kamera Depan: 32 MP (wide), Kamera kover: 32 MP (f/2.4), HDR, Video 1080p@30fps
  • Baterai: 5700 mAh
  • Sistem Operasi: Android 14 dengan antarmuka OriginOS 4
  • Harga: Vivo X Fold 3 Pro dibanderol sekitar Rp 26.999.000 di Indonesia


2. Vivo X100 Pro

Rp 16.999.000

Spesifikasi:

  • Layar: LTPO AMOLED 6.78 inci, 1260 x 2800 piksel, 120Hz
  • Prosesor: MediaTek Dimensity 9300, Octa Core up to 3.25 GHz
  • RAM: 16GB
  • Memori: 512GB
  • Kamera Belakang: 50MP (utama) + 50MP (ultrawide) + 50MP (Periscope)
  • Kamera Depan: 32MP
  • Baterai: 5.400 mAh
  • Sistem Operasi: Android 14, FuntouchOS 14
     

      
