Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024
Jum'at, 28 Juni 2024 |08:49 WIB
JAKARTA - Berikut adalah harga dan spesifikasi HP Vivo terbaru Juni 2024. Saat ini vivo telah menjadi salah satu brand smartphone yang dikenal dengan berbagai lini smartphone, dengan fokus pada kamera dan optik, tanpa melupakan performa.
Berikut daftar harga dan spesfikasi 10 HP vivo terbaru 2024:
1. Vivo X Fold3 Pro
Rp 26.999.000
Spesifikasi:
Layar: AMOLED 8,03 inci 2480 x 2200 piksel (120Hz)
Prosesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, CPU: Octa-core up to 3.3 GHz
RAM: 16 GB
Memori: 512 GB
Kamera Belakang: 50 MP (wide), 50 MP (ultrawide), 64 MP (periscope telephoto).
Kamera Depan: 32 MP (wide), Kamera kover: 32 MP (f/2.4), HDR, Video 1080p@30fps
Baterai: 5700 mAh
Sistem Operasi: Android 14 dengan antarmuka OriginOS 4
Harga: Vivo X Fold 3 Pro dibanderol sekitar Rp 26.999.000 di Indonesia
2. Vivo X100 Pro
Rp 16.999.000
Spesifikasi:
Layar: LTPO AMOLED 6.78 inci, 1260 x 2800 piksel, 120Hz
Prosesor: MediaTek Dimensity 9300, Octa Core up to 3.25 GHz
RAM: 16GB
Memori: 512GB
Kamera Belakang: 50MP (utama) + 50MP (ultrawide) + 50MP (Periscope)
Kamera Depan: 32MP
Baterai: 5.400 mAh
Sistem Operasi: Android 14, FuntouchOS 14