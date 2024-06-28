Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

PDNS 2 Diretas, Kominfo Targetkan Full Recovery pada Agustus 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |19:36 WIB
PDNS 2 Diretas, Kominfo Targetkan Full Recovery pada Agustus 2024
Menkominfo Budi Arie targetkan PDNS 2 bsa full recovery pada Agustus 2024. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah berupaya melakukan pemulihan pasca serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Terdapat langkah pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah disiapkan Kominfo pasca serangan ransomware. Apa saja langkah?

Langkah pertama yakni fast response sudah dilakukan sejak minggu ketiga Juni 2024. Lalu, inventarisasi tenan terdampak, pemetaan aset, sirkulasi surat kewajiban backup, penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan, upaya forensik, penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, serta pemulihan layanan yang memiliki backup.

"Pada langkah pemulihan layanan yang memiliki backup, Kominfo bekerjasama dengan KSO PDNS, BSSN, dan Kementerian/Lembaga/Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam Raker bersama Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024).

Kemudian, bagaimana dengan langkah menengah dan panjang?

Langkah menengah, kata Menkomifo, diharapkan sudah rampung kurang dari tiga bulan pasca kejadian serangan.

"Strategi jangka menengah pertama adalah upaya full recovery layanan PDNS 2 (KSO) termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan," kata Menkominfo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement