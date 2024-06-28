PDNS 2 Diretas, Kominfo Targetkan Full Recovery pada Agustus 2024

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah berupaya melakukan pemulihan pasca serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Terdapat langkah pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah disiapkan Kominfo pasca serangan ransomware. Apa saja langkah?

Langkah pertama yakni fast response sudah dilakukan sejak minggu ketiga Juni 2024. Lalu, inventarisasi tenan terdampak, pemetaan aset, sirkulasi surat kewajiban backup, penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan, upaya forensik, penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, serta pemulihan layanan yang memiliki backup.

"Pada langkah pemulihan layanan yang memiliki backup, Kominfo bekerjasama dengan KSO PDNS, BSSN, dan Kementerian/Lembaga/Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam Raker bersama Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024).

Kemudian, bagaimana dengan langkah menengah dan panjang?

Langkah menengah, kata Menkomifo, diharapkan sudah rampung kurang dari tiga bulan pasca kejadian serangan.

"Strategi jangka menengah pertama adalah upaya full recovery layanan PDNS 2 (KSO) termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan," kata Menkominfo.