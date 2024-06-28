Telkomsel Kenalkan Ted, Enterprise Digital Account Manager Berbasis Gen AI

JAKARTA - Telkomsel memperkenalkan Ted, Enterprise Digital Account Manager berbasis Generative AI yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan bisnis melalui fungsi konsultatif yang dapat disematkan sebagai chatbot maupun Metahuman™.

Dalam acara Wonderlab yang berlangsung di Jakarta pada 21 Juni-21 Juli 2024, Ted dihadirkan dalam wujud Metahuman™ dengan kapabilitas interaksi dua arah dengan para pengunjung maupun klien potensial.

Melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, Telkomsel merancang Ted untuk membantu pelanggan korporat menemukan solusi digital yang tepat guna mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Ted menghadirkan fungsi konsultatif berbasis teknologi Gen AI pada situs web dalam bentuk chatbot maupun pada acara-acara tertentu dalam bentuk Metahuman™.

Ted menawarkan pengalaman layanan pelanggan bisnis yang lebih baik, sinergis dengan pelayanan pelanggan era digital yang semakin personal.

“Ted adalah wujud nyata dari komitmen Telkomsel, sebagai product powerhouse dari TelkomGroup, untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi ekosistem bisnis di Indonesia melalui kapabilitas teknologi konsultatif yang berpotensi mengubah cara bisnis berinteraksi dan berkolaborasi," kata VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel, Endra Diputra, dalam keterangannya.