Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bertambah, Kini 239 Data Instansi Pemerintah Terdampak Ransomware

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |09:52 WIB
Bertambah, Kini 239 Data Instansi Pemerintah Terdampak Ransomware
Bertambah, kini 239 data instansi terkena serangan ransomware. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperbaharui data terkait jumlah instansi pemerintah yang terdampak serangan virus ransomware.

Berdasarkan data per 26 Juni 2024, kini terdapat 239 data instansi terdampak virus ransomware. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya yakni 210 data. 

Berikut rincian datanya : 

1. Kementerian/lembaga (30)

2. Instansi Provinsi (15)

3. Instansi Kabupaten (148)

4. Instansi Kota (48)

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi menerangkan, dari hasil temuan pihaknya, ada instansi pemerintah yang datanya berhasil di-recovery. Terdapat lima instansi yang berhasil recovery layanan.

"Ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (layanan perizinan event), Kementerian Hukum dan HAM (layanan keimigrasian), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (layanan sikap), Kementerian Agama (SIHALAL), dan Kota Kediri (ASN Digital)," ujar Menkominfo di Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024).

Terkait analisis dampak, menurut Menkominfo, serangan ransomware yang terjadi saat ini masuk dalam dua kategori level, yaitu 'critical' dan 'major'.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151/hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement