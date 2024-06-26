Aplikasi ChatGPT untuk MacOS Kini Bisa Diunduh Secara Gratis

JAKARTA - Aplikasi ChatGPT OpenAI untuk MacOS kini tersedia untuk diunduh gratis. Aplikasi ini sebelumnya eksklusif untuk ChatGPT Plus sejak bulan lalu.

Dilansir GSM Arena, aplikasi desktop hanya tersedia untuk perangkat macOS 14+ dengan Apple Silicon (prosesor M1 atau lebih tinggi).

Pengguna dapat memanggil ChatGPT dari layar mana pun di perangkat mereka dengan menekan tombol Option + Spasi. UI aplikasi terlihat mirip dengan ChatGPT di web dan mendukung opsi pencarian multimodal. Anda dapat menggunakan input teks dan suara biasa di samping unggahan gambar dan file.

OpenAI juga mengonfirmasi bahwa aplikasi ChatGPT untuk Windows akan hadir akhir tahun ini.

(Rahman Asmardika)