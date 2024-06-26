Luncurkan 3 Produk Baru, Huawei Perluas Ekosistem HarmonyOS di Indonesia

JAKARTA – Sistem operasi Huawei, HarmonyOS mengalami pertumbuhan yang begitu pesat di negara asalnya China. Bahkan, HarmonyOS baru-baru ini berhasil mengalahkan iOS Apple untuk menempati peringkat kedua sistem operasi seluler terbesar di China.

Degan kepopuleran HarmonyOS di China ini, muncul pertanyaan apakah Huawei ingin mencapai hasil serupa di Indonesia, dengan memperluas ekosistem sistem operasinya itu.

Menjawab pertanyaan itu, Country Training Manager Huawei Edy Supartono mengatakan bahwa proses perluasan ekosistem HarmonyOS ini sedang dilakukan Huawei. Ini terlihat dengan semakin banyaknya produk Huawei yang diperkenalkan dan masuk ke Indonesia.

“Sebenarnya saat ini kita sedang dalam proses memperluas kan dengan memperbanyak lini produk kita,” kata Edy saat ditemui pada Huawei Innovative Product Launch di Jakarta, Selasa, (25/6/2024).

Edy mencontohkan bahwa jika sebelumnya Huawei hanya mengeluarkan satu variasi laptop di Indonesia, yaitu Seri D, kini variasi lain dari lini Matebook dan Matebook X Pro juga telah diluncurkan.

Selain itu ada juga jajaran produk seri tablet seperti Matepad, wearable, dan TWS yang semakin menambah luas ekosistem Huawei di Indonesia.

“Dari seri tablet variasinya semakin banyak, kemudian wearable, yang secara signifikan growth (pertumbuhan)-nya sangat tinggi dari tahun ke tahun. Kemudian TWS (true wireless stereo) juga secara konsisten kita tetap luncurkan untuk berbagai macam segmen baik itu olahraga maupun harian,” ujar Edy.