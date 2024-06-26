Berapa Usia Hidup Maksimal Manusia? Ini Jawaban Peneliti

ROTTERDAM – Sebuah penelitian yang dilakukan di Belanda menemukan bahwa batas maksimal masa hidup seorang wanita adalah 115,7 tahun. Sementara untuk laki-laki, angkanya sedikit lebih rendah yaitu 114,1 tahun.

Kesimpulan ini dicapai oleh ahli statistik di Universitas Erasmus Tilburg dan Rotterdam yang mempelajari data dari 75.000 orang yang meninggal di Belanda dalam 30 tahun terakhir.

Salah satu dari tiga ilmuwan yang melakukan penelitian tersebut, Profesor John Einmahl, dikutip dari Medical Express mengatakan:

“Rata-rata, orang hidup lebih lama, tapi yang paling tua di antara kita belum bertambah tua selama tiga puluh tahun terakhir. Pasti ada semacam tembok di sini. Tentu saja, rata-rata harapan hidup meningkat. Namun demikian, batas maksimalnya telah meningkat. tidak berubah."

Agar lebih jelas, penelitian ini bukan tentang harapan hidup, melainkan umur, yang digunakan untuk menentukan berapa lama seseorang dapat hidup selama mereka menjaga diri mereka sendiri.