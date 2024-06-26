Pesawat China Berhasil Bawa Pulang Sampel dari Sisi Jauh Bulan ke Bumi

BEIJING - Pesawat luar angkasa China berhasil membawa kembali sampel pertama yang diambil dari sisi jauh Bulan ke Bumi.Ini menjadi sebuah keberhasilan baru bagi misi luar angkasa China.

Pada 1 Juni, Chang'e 6 mendarat dengan lembut di dekat Kutub Selatan Bulan. Ini adalah kedua kalinya China mencapai prestasi ini, dan mereka tetap menjadi satu-satunya negara yang berhasil mencapai prestasi tersebut.

Saat berada di sana, pendarat tersebut mengirimkan muatan untuk Badan Antariksa Eropa (ESA): sebuah detektor ion negatif, yang telah mendeteksi ion negatif saat mereka dikeluarkan sebagai partikel sekunder dari permukaan bulan.

“Pengamatan di Bulan ini akan membantu kita lebih memahami lingkungan permukaan dan bertindak sebagai penemu jalan untuk mengeksplorasi populasi ion negatif di benda-benda tanpa udara lainnya di Tata Surya,” kata peneliti utama Ion Negatif di Permukaan Bulan, Martin Wieser, dalam sebuah pernyataan yang dilansir IFL Science, “ dari planet ke asteroid dan bulan lainnya."

Namun tujuan utama dari misi ini adalah untuk membawa kembali sampel pertama dari sisi jauh Bulan, dan itulah yang dicapai oleh Badan Antariksa Nasional China (CNSA) pada Selasa, (25/6/2024) dengan mendarat di gurun Mongolia Dalam.

Meski memiliki banyak kawah, sisi jauh Bulan tidak memiliki cekungan dalam dan “laut bulan” seperti yang terlihat di sisi dekat, dan keraknya diukur lebih tebal oleh misi Gravity Recovery and Interior Laboratory pada 2012. Anehnya, hal ini juga membuat permukaan Bulan menjadi lebih tebal, tampaknya lebih konduktif.

Ada sejumlah teori mengapa sisi-sisinya harus sangat berbeda, termasuk teori bahwa awalnya ada dua Bulan yang mengorbit Bumi yang bertabrakan di awal sejarah Bumi, dan kemudian sebuah planet kerdil bertabrakan dengan bulan Bumi yang lebih kecil.