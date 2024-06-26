Mengenal Lockbit 3.0, Ransomware yang Bikin Server PDN Lumpuh Berhari-hari

JAKARTA - Server dari Pusat Data Nasional atau PDN pada Kamis (20/6/2024) mengalami gangguan yang menyebabkan lumpuh dan tidak dapat diakses selama berhari-hari.dan dampaknya menganggu operasional sejumlah instansi layanan publik. Belakangan diketahui bahwa gangguan ini diketahui diakibatkan oleh serangan siber dan ransomware.



Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hisna Siburian mengungkap penyelidikan bahwa gangguan ini terjadi akibat serangan ransomware Brain Chiper, yang merupakan pengembangan dari ransomware LockBit 3.0.



“Insiden Pusat Data Sementara ini adalah Brain cipher ransomware. Ini adalah pengembangan baru dari ransomware, ini adalah yang terbaru berdasarkan sample forensik BSSN”. Kata Hisna di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024) yang lalu.



Lebih jelas lagi, Brain Cipher adalah ransomware yang menggunakan varian dari LockBit 3.0, diilansir dari situs Broadcom, Brain Cipher diidentifikasikan sebagai ransomware dengan mengeksfiltrasi data sensitif dan mengenkripsinya



Melihat dari hal tersebut, LockBit 3.0 menjadi salah satu ransomware yang berbahaya bagi keamanan siber, lantas apa sebenarnya LockBit 3.0 yang bisa bikin server PDN lumpuh berhari-hari?



Apa itu LockBit 3.0?



Dilansir dari situs CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Ageny) milik Amerika Serikat, LockBit 3.0 adalah ransomware lanjutan dari versi sebelumnya LockBit 2.0. LockBit ini telah diidentifikasi sebagai ransomware berbasis afiliasi, menyebarkan LockBit RaaS menggunakan banyak TTP berbeda dan menyerang ke berbagai macam bisnis, organisasi dan instansi penting dari suatu negara.