HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Bawa Gemini AI ke Gmail, Bisa Digunakan Juga di Android dan iOS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:07 WIB
Google Bawa Gemini AI ke Gmail, Bisa Digunakan Juga di Android dan iOS
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Google telah menempatkan AI Gemini di panel samping semua platform utamanya, seperti Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Dan kini, Google juga meluncurkan asisten bertenaga AI untuk Gmail.

Layanan ini menggunakan model Gemini 1.5 Pro dengan jendela konteks yang lebih panjang dan penalaran yang lebih maju. Ini dapat digunakan untuk meringkas rangkaian email, menyarankan tanggapan, membantu menyusun email, atau melakukan pencarian cerdas untuk informasi spesifik dalam email.

Beberapa contoh yang diberikan Google yang bisa kita tanyakan kepada Gemini adalah "Berapa nomor PO agensi saya?" dan "Kapan pertemuan tim berikutnya?" dan balasan akan menyusul tanpa "harus meninggalkan Gmail", demikian disampaikan perusahaan dalam siaran pers yang dilansir GSM Arena.

 

