Rekomendasi Motor Bekas Tipe Bebek dan Matik yang Harganya 5 Jutaan

JAKARTA - Rekomendasi motor bekas tipe bebek dan matik seharga Rp5 jutaan bakal diulas dalam artikel ini.

Motor bekas bisa menjadi alternatif bagi yang terkendala dengan bujet. Dari segi harga belinya lebih terjangkau. Pilihan motor bekas di pasaran juga banyak.

Harga motor bekas pun bervariasi, tergantung tipe dan tahun produksinya. Bahkan, ada motor bekas dengan harga terjangkau yakni sekitar Rp5 juta.

Meskipun pilihan motor bekas memiliki kondisi dan tahun yang cukup tua, namun anda bisa mengecek kondisi kendaraan motor. Ini menjadi penting agar tidak salah dalam membeli motor bekas. Itu karena jika tidak cermat, bisa saja motor bekas yang dibeli kualitasnya tidak sebanding.

Bagi yang ingin membeli motor bekas dengan dana Rp5 jutaan, ada berbagai pilihan motor yang bisa menjadi referensi anda. Dari informasi yang dihimpun, Selasa (25/6/2024), berikut rekomendasi motor bekas harga Rp5 jutaan.

Honda BeAT 2012 Rp 5.300.000

Honda Spacy Fi 2 2015 Rp 5.400.000

Suzuki Smash Fi 2015 Rp 5.450.000

Mio Sporty 2013 Rp 5.500.000

Yamaha Mio J Fi 2013 Rp 5.700.000

Supra X 125 2006 Rp 5.900.000

(Erha Aprili Ramadhoni)