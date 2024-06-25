Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi Motor Bekas Tipe Bebek dan Matik yang Harganya 5 Jutaan 

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:33 WIB
Rekomendasi Motor Bekas Tipe Bebek dan Matik yang Harganya 5 Jutaan 
Rekomendasi motor bekas tipe bebek dan matik yang harganya Rp5 jutaan. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekomendasi motor bekas tipe bebek dan matik seharga Rp5 jutaan bakal diulas dalam artikel ini. 

Motor bekas bisa menjadi alternatif bagi yang terkendala dengan bujet. Dari segi harga belinya lebih terjangkau. Pilihan motor bekas di pasaran juga banyak.

Harga motor bekas pun bervariasi, tergantung tipe dan tahun produksinya. Bahkan, ada motor bekas dengan harga terjangkau yakni sekitar Rp5 juta. 

Meskipun pilihan motor bekas memiliki kondisi dan tahun yang cukup tua, namun anda bisa mengecek kondisi kendaraan motor. Ini menjadi penting agar tidak salah dalam membeli motor bekas. Itu karena jika tidak cermat, bisa saja motor bekas yang dibeli kualitasnya tidak sebanding. 

Bagi yang ingin membeli motor bekas dengan dana Rp5 jutaan, ada berbagai pilihan motor yang bisa menjadi referensi anda. Dari informasi yang dihimpun, Selasa (25/6/2024), berikut rekomendasi motor bekas harga Rp5 jutaan.

Honda BeAT 2012 Rp 5.300.000   
Honda Spacy Fi 2 2015 Rp 5.400.000   
Suzuki Smash Fi 2015 Rp 5.450.000  
Mio Sporty 2013 Rp 5.500.000   
Yamaha Mio J Fi  2013 Rp 5.700.000   
Supra X 125 2006 Rp 5.900.000

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
