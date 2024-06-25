Spesifikasi dan Harga Yamaha Tiara, Motor Trendy pada Masanya

JAKARTA - Spesifikasi dan harga Yamaha Tiara akan diulas dalam artikel ini. Motor klasik memang memiliki daya tarik sendiri. Bagi penggemar motor klasik, ada beberapa motor yang legendaris di indonesia.

Salah satunya adalah Yamaha Tiara. Motor ini keluar pada tahun 2000-an. Namun, produksi motor ini dihentikan karena transisi peminat di pasaran.

Saat motor matic makin populer, motor bebek mulai berkurang. Motor pria yang besar dan sporty juga makin populer.

Kombinasi ini membuat motor dengan style hybrid ini berhenti diproduksi sejak 20 tahun lalu. Walaupun begitu, bukan berarti peminatnya sirna. Walaupun jumlah peminatnya sedikit, motor ini sekarang menjadi target kolektor.

Dari informasi yang dihimpun, Selasa (25/6/2024), berikut informasi spesifikasi motor ini.

Model motor: Yamaha Tiara S

Model keluaran tahun: 2001

Dimensi: 630 x 1864 x 968 Millimeter

Tinggi clearance: 139 Millimeter

Ketinggian jok duduk: 765 Millimeter

Berat motor bersih: 100 Kilogram

Mesin: 2-Stroke Crankcase Reed Valve, Air Cooled, 120CC

Kekuatan MAX: 16,7 HP di posisi 7500 RPM

Torsi MAX: 1,55 Nm di posisi 7000 RPM

Akselerasi 0-100 Km/h: 7,5 detik

Sistem bahan bakar: MIKUNI VM22 S.S.

Transmisi: 6 Speed

Kopling: Auto Double Clutch

Starter: Kickstart

Kapasitas maksimal bahan bakar: 6,5 Liter

Kapasitas oli: 0,95 Liter

Rem: Disk Brake depan, Disk Brake belakang

Suspensi: Telescopic depan, Monoshock belakang.

Dari gambaran spesifikasi tersebut, motor ini memiliki akselerasi 0-100 km dalam waktu 7,5 detik . Ukurannya yang ramping bahkan memberikan kelincahan tersendiri.