HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi dan Harga Yamaha Tiara, Motor Trendy pada Masanya 

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:20 WIB
Spesifikasi dan Harga Yamaha Tiara, Motor Trendy pada Masanya 
Spesifikasi dan harga Yamaha Tiara (Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Spesifikasi dan harga Yamaha Tiara akan diulas dalam artikel ini. Motor klasik memang memiliki daya tarik sendiri. Bagi penggemar motor klasik, ada beberapa motor yang legendaris di indonesia.

Salah satunya adalah Yamaha Tiara. Motor ini keluar pada tahun 2000-an. Namun, produksi motor ini dihentikan karena transisi peminat di pasaran. 

Saat motor matic makin populer, motor bebek mulai berkurang. Motor pria yang besar dan sporty juga makin populer.

Kombinasi ini membuat motor dengan style hybrid ini berhenti diproduksi sejak 20 tahun lalu. Walaupun begitu, bukan berarti peminatnya sirna. Walaupun jumlah peminatnya sedikit, motor ini sekarang menjadi target kolektor.

Dari informasi yang dihimpun, Selasa (25/6/2024), berikut informasi spesifikasi motor ini. 

Model motor: Yamaha Tiara S
Model keluaran tahun: 2001
Dimensi: 630 x 1864 x 968 Millimeter
Tinggi clearance: 139 Millimeter
Ketinggian jok duduk: 765 Millimeter
Berat motor bersih: 100 Kilogram
Mesin: 2-Stroke Crankcase Reed Valve, Air Cooled, 120CC
Kekuatan MAX: 16,7 HP di posisi 7500 RPM
Torsi MAX: 1,55 Nm di posisi 7000 RPM
Akselerasi 0-100 Km/h: 7,5 detik
Sistem bahan bakar: MIKUNI VM22 S.S.
Transmisi: 6 Speed
Kopling: Auto Double Clutch
Starter: Kickstart
Kapasitas maksimal bahan bakar: 6,5 Liter
Kapasitas oli: 0,95 Liter
Rem: Disk Brake depan, Disk Brake belakang
Suspensi: Telescopic depan, Monoshock belakang.

Dari gambaran spesifikasi tersebut, motor ini memiliki akselerasi 0-100 km dalam waktu 7,5 detik . Ukurannya yang ramping bahkan memberikan kelincahan tersendiri. 

 

Halaman:
1 2
      
