HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Aki Motor Tidak Bisa Mengisi? Ini Penyebabnya

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:10 WIB
Kenapa Aki Motor Tidak Bisa Mengisi? Ini Penyebabnya
Kenapa aki motor tidak bisa mengisi? ini penyebabnya. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa aki motor tidak bisa mengisi? Hal ini kerap menimbulkan pertanyaan bagi pemilik motor. 

Diketahui, aki pada kendaraan sangat penting fungsinya, bagian yang memiliki fungsi penting dalam sistem kelistrikan kendaraan. 
Aki merupakan komponen vital yang bertugas untuk memasok daya listrik kepada berbagai perangkat dan membantu motor agar dapat berjalan dengan baik.

Penyebab aki motor tidak mengisi daya ternyata cukup beragam. 

Proses pengisian daya aki dilakukan ketika kendaraan sedang dalam kondisi menyala, sehingga apabila motor tidak pernah digunakan maka komponen pertama yang rusak adalah akinya. 

Berbagai permasalahan yang dapat terjadi saat kondisi aki habis daya. Kendaraan tidak bisa berjalan ataupun menyala. Adapun aki motor tidak dapat diisi. Lalu apa penyebab aki motor tidak dapat mengisi daya padahal sering digunakan? Berikut penjelasannya: 

Penyebab Aki Motor Tidak Mengisi

1. Cek kondisi Kiprok

Kiprok adalah salah satu komponen terpenting dalam aki. Berfungsi sebagai penyesuai besar kecilnya tegangan listrik yang akan dialirkan. Karena listrik yang masuk ke dalam aki harus sesuai kebutuhan. Jika aki tekor, cobalah untuk mengecek kiproknya terlebih dahulu.

2. Cek kondisi Spul

Spul adalah komponen yang menghasilkan listrik lewat magnet yang digerakan. Untuk mengecek kondisi spul rusak atau tidak anda bisa menggunakan alat multitester.

3. Bore-up

Bore-up berfungsi memperbesar kapasitas silinder maupun cc mesin. Memodifikasi motor menjadi bore-up ini sering dilakukan oleh pecinta motor. Sayangnya, menggunakan bore-up jika tidak sempurna dapat membuat aki tekor dan sistem kelistrikan terganggu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
