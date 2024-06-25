Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga BMW M3 di Indonesia, Tembus Rp2 Miliar

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:36 WIB
Segini Harga BMW M3 di Indonesia, Tembus Rp2 Miliar
Segini harga BMW M3 di Indonesia. (Ilustrasi/Dok BMW)
A
A
A

JAKARTA - Artikel ini akan membahas mengenai harga dari BMW M3 di Indonesia. BMW M3 Competition Sedan menunjukkan seberapa besar kemampuan motorsport dengan sedan BMW Seri 3. 

Dari informasi yang dihimpun, model teratas dari BMW M3 Series ini dilengkapi mesin bensin 6 silinder segaris BMW M TwinPower Turbo berperforma tinggi 510 hp dan berbagai teknologi penggerak dan sasis yang diadaptasi dari motorsport. 

Proporsi yang bertenaga dan desain 3 kotak yang khas secara visual menonjolkan karakter atletis kendaraan. Dengan banyaknya fitur M, interior BMW M3 Competition Sedan memiliki tampilan yang atletis dan elegan.

BMW M3 2024 hadir dengan 2 varian. BMW M3 2024 tersedia dalam transmisi AT.

Secara konfigurasi, BMW M3 2024 merupakan sedan dengan 5 tempat duduk.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMW M3 Sedan BMW M3 Mobil BMW BMW
