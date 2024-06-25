Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perluas Pasar Digital, Goodyear Kini Punya Toko Online

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:08 WIB
Perluas Pasar Digital, Goodyear Kini Punya Toko Online
Goodyear Indonesia kini memiliki toko online. (Dok Goodyear)
A
A
A

JAKARTA - PT Goodyear Indonesia Tbk melanjutkan langkah digitalisasinya dengan meluncurkan aplikasi insentif untuk mitra distributor dan karyawan. 

Hal ini setelah memperluas pasarnya melalui peluncuran toko online resmi Goodyear Autocare di berbagai platform e-commerce.

“Setelah menerapkan digitalisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan konsumen dan kenyamanan bagi konsumen ritel dan industri kami, kami melanjutkan dengan penerapan digital bagi mitra distributor dan karyawan," ujar Presiden Direktur Goodyear Indonesia, Iman Santoso, di Jakarta, Selasa (25/6/2024). 

"Kami meluncurkan aplikasi yang dapat mempermudah mitra dan karyawan dalam memberikan layanan purna jual dengan lebih efektif dan konsumen terlayani dengan lebih baik, yang juga akan  meningkatkan kinerja penjualan,” tuturnya. 

Iman Santoso menambahkan, inovasi ini tidak hanya menyesuaikan dengan tren pasar, tetapi juga bagian dari komitmen pihaknya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan mitra. 

"Kami percaya langkah ini akan membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem bisnis kami, dari distribusi hingga layanan purna jual,” katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/52/3073814/goodyear_indonesia_luncurkan_ban_offroad_wrangler_duratrac_rt-8Tty_large.jpg
Goodyear Luncurkan Ban Offroad Baru Wrangler Duratrac RT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/08/15/1869473/ada-lumut-hidup-di-dalam-ban-goodyear-kok-bisa-zf3o2JoHCF.jpg
Ada Lumut Hidup di Dalam Ban Goodyear, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/09/15/1638143/canggih-ban-mobil-ini-bisa-berputar-ke-segala-arah-deteksi-kondisi-jalan-kRxNFxA16r.jpg
Canggih, Ban Mobil Ini Bisa Berputar ke Segala Arah & Deteksi Kondisi Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/19/52/1015236/NRjkQaOVUf.jpg
Dubes Amerika Serikat Sambangi Goodyear Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/04/29/52/451296/gd7ELN60ca.jpg
Good Year Gelar CreatiVideo 'Adu Kreatif Irit Bahan Bakar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/11/26/52/397471/ah6wlI7uKv.jpg
Goodyear-NASA Kembangkan Ban Tak Bisa Kempis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement