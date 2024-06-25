Perluas Pasar Digital, Goodyear Kini Punya Toko Online

JAKARTA - PT Goodyear Indonesia Tbk melanjutkan langkah digitalisasinya dengan meluncurkan aplikasi insentif untuk mitra distributor dan karyawan.

Hal ini setelah memperluas pasarnya melalui peluncuran toko online resmi Goodyear Autocare di berbagai platform e-commerce.

“Setelah menerapkan digitalisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan konsumen dan kenyamanan bagi konsumen ritel dan industri kami, kami melanjutkan dengan penerapan digital bagi mitra distributor dan karyawan," ujar Presiden Direktur Goodyear Indonesia, Iman Santoso, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Kami meluncurkan aplikasi yang dapat mempermudah mitra dan karyawan dalam memberikan layanan purna jual dengan lebih efektif dan konsumen terlayani dengan lebih baik, yang juga akan meningkatkan kinerja penjualan,” tuturnya.

Iman Santoso menambahkan, inovasi ini tidak hanya menyesuaikan dengan tren pasar, tetapi juga bagian dari komitmen pihaknya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan mitra.

"Kami percaya langkah ini akan membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem bisnis kami, dari distribusi hingga layanan purna jual,” katanya.