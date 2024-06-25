Alasan Mobil Listrik China Harganya Murah, Digelontorkan Subsidi hingga Rp3 Ribu Triliun

JAKARTA - Produsen mobil listrik asal China memasarkan produknya ke berbagai negara dengan harga yang terjangkau. Bahkan, mobil listrik dengan teknologi dan kualitas yang sebanding dengan brand lainnya bisa dijual dengan harga lebih murah.

Melansir Carscoops, Selasa (25/6/2024), terungkap alasan mobil listrik asal China bisa dijual murah berdasarkan analisis terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS). Terungkap pemerintah China menggelontorkan dana sebesar 230,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.480 triliun untuk menyubsidi kendaraan listrik antara tahun 2009 sampai 2023.

Angka tersebut jauh di atas dana yang diberikan pemerintah Amerika Serikat dalam bentuk kredit pajak kendaraan bersih tahun ini sebesar 1 miliar dolar AS (Rp15 triliun).

Lembaga analisis tersebut juga memperkirakan, hanya 6,74 miliar dolar AS (Rp101 triliun) yang dihabiskan antara 2009 dan 2017. Namun, jumlah ini naik tiga kali lipat selama 2018-2020, dan kemudian meningkat signifikan sejak 2021.

Meski angka tersebut hanya perkiraan, CSIS mencatat, pemerintah China mendukung kendaraan listrik dengan berbagai cara. Hal ini termasuk potongan harga dan pembebasan pajak penjualan serta pendanaan untuk infrastruktur.

Selain itu, pemerintah membeli kendaraan listrik untuk keperluan sendiri dan mendukung program penelitian dan pengembangan produsen mobil. Tingkat dukungan juga bervariasi, tetapi pemerintah telah signifikan meningkatkan pengeluaran untuk program R&D dalam beberapa tahun terakhir.